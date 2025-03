Louis Buffon (Mitte) gab am Sonntag sein Profi-Debüt für Pisa. imago

2023 gab Gianluigi Buffon seinen Rücktritt. Jetzt hat sein Sohn Louis sein erstes Profispiel hinter sich. Anders als die italienische Goalie-Legende spielt der Sohnemann in der Offensive – und auch für eine andere Nation.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Louis Buffon, der Sohn des früheren Top-Torhüters Gianluigi Buffon, hat seine Feuertaufe im Profibereich hinter sich. Am Sonntag gab der 17-Jährige bei der AC Pisa sein Debüt in der Serie B.

Bald könnte der Flügelstürmer auch sein erstes Länderspiel bestreiten. Er wurde für Tschechiens U18-Nationalmannschaft aufgeboten.

Louis Buffons Mutter ist das tschechische Ex-Model Alena Šeredová. Mehr anzeigen

Im Serie-B-Spiel zwischen Spezia und Pisa (3:2) wird am Sonntag kurz vor Schluss ein grosser Name eingewechselt: Buffon kommt ins Spiel. Es handelt sich dabei aber nicht um den früheren Top-Goalie Gianluigi – er hat seine eindrückliche Karriere 2023 im stolzen Alter von 45 Jahren beendet – sondern um seinen Sohn Louis. Es ist der allererste Einsatz im Profibereich für den 17-Jährigen.

Und es könnte der Startschuss einer grossen Karriere gewesen sein. Denn der Flügelstürmer erhielt kürzlich auch sein erstes Aufgebot für die U18-Nationalmannschaft. Allerdings nicht von Italien, sondern von Tschechien. Louis Buffon ist Doppelbürger, seine Mutter ist das tschechische Ex-Model Alena Šeredová.

Enttäuscht darüber ist Gianluigi Buffon, notabene mit 176 Einsätzen der Rekordnationalspieler der italienischen Nationalmannschaft, aber nicht. Ganz im Gegenteil. «Bei der Azzurri hätte ihn die Last des Nachnamens erdrückt. Die Erwartungen wären sofort riesig gewesen. Nun wird er die Sache mit Gelassenheit angehen können», sagte die Goalie-Legende kürzlich der Zeitung «La Repubblica».

Keine definitive Entscheidung

«Wenn er alt genug ist, wird ihn nichts davon abhalten, sich für Italien zu entscheiden», so der 47-jährige Teamkoordinator der Azzurri weiter. Schliesslich steht sein Sohn vor dem ersten Einsatz bei der Junioren-Nati. Solange er in keinem Pflichtspiel für die A-Nationalmannschaft von Tschechien eingesetzt wird, kann Buffon junior auch später noch für Italien auflaufen.

Ein Foto aus dem Jahr 2014: Gianluigi Buffon mit seinen Söhnen Louis (links) und David. imago

Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg. Nun will sich Louis Buffon erst einmal bei der AC Pisa für weitere Profi-Einsätze aufdrängen. Normalerweise geht er für die U19 der Toskaner in der zweithöchsten Jugendliga Italiens auf Torejagd, da hat er in dieser Saison in 20 Spielen sechs Tore erzielt.

