Luciano Spalletti soll Juventus Turin wieder ganz an die Spitze bringen. Bild: Keystone

Juventus Turin verpflichtet den ehemaligen italienischen Nationaltrainer Luciano Spalletti als Trainer. Der 66-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis Ende Saison, teilt der Klub mit.

Keystone-SDA SDA

Mit gutem Grund ist Juventus Turin bei der Vertragslänge vorsichtig. Die letzten zwei Coaches waren keine glückliche Wahl. Sowohl Thiago Motta als auch der diese Woche freigestellte Igor Tudor blieben nur wenige Monate im Amt und befinden sich weiterhin auf der Gehaltsliste des italienischen Rekordmeisters.

Auch weil Juventus Turin unter Tudor siebenmal in Folge sieglos geblieben war, sind die Bianconeri in der Serie A nach neun Runden nur auf dem 7. Platz klassiert. In der Champions League enttäuschten die Italiener bisher mit einer Niederlage und zwei Unentschieden.

Luciano Spalletti is the new head coach of Juventus ⚪️⚫️



Welcome, Coach!



👉 https://t.co/X7QghlLW17 pic.twitter.com/c4IhvpT79s — JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) October 30, 2025

Spalletti war seit diesem Sommer ohne Trainerposten. Im Juni musste er nach dem 0:3-Debakel in der WM-Qualifikation in Norwegen das Amt des italienischen Nationalcoachs abgeben. Als Vereinstrainer führte er Napoli 2023 zum Meistertitel und die AS Roma 2007 und 2008 zu zwei Cupsiegen. Weitere Trainerstationen waren unter anderem Inter Mailand und Zenit St. Petersburg.

Sein Debüt für Juventus Turin wird Spalletti am Samstag beim Auswärtsspiel in der Serie A in Cremona geben, dem aktuellen Tabellen-Achten.