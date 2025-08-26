  1. Privatkunden
Jetzt ist es fix Luzerns Talent Sascha Britschgi wechselt zu Parma

SDA

26.8.2025 - 16:49

Sascha Britschgi zieht vom FC Luzern nach Parma.
Keystone

Der junge Aussenverteidiger Sascha Britschgi wechselt vom FC Luzern in die italienische Serie A zu Parma, wie die Innerschweizer bekannt geben.

Keystone-SDA

26.08.2025, 16:49

26.08.2025, 17:12

Der in diesem Sommer ins Kader des Super-League-Teams aufgestiegene Schweizer U19-Nationalspieler stand in den ersten drei Ligaspielen dieser Saison in der Startformation und machte auf sich aufmerksam.

Luzern Sportchef Remo Meyer kommentierte den Abgang des am Mittwoch 19 Jahre alt werdenden Luzerner Eigengewächs in der Medienmitteilung positiv: «Der Wechsel in eine Top-5-Liga zu Parma Calcio stellt für Sascha eine grosse Chance dar und erfolgt auf seinen Wunsch. In diesem speziellen Fall unterstützen wir diesen sehr frühen Schritt. Parma Calcio geniesst als Ausbildungsverein grosses Ansehen.»

