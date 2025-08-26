Australien: Endspurt beim Bridgestone World Solar Challenge

STORY: Zwischenbilanz beim Bridgestone World Solar Challenge in Australien. Rund 3000 Kilometer müssen die Fahrzeuge von etwa 25 teilnehmenden Teams aus aller Welt bewältigen. Dabei geht es von Darwin im Norden Australiens bis ganz in den Süden nach Adelaide. Etwa eine Woche dauert der Trip. Das Rennen findet nur alle zwei Jahre statt. Und das schon seit über 30 Jahren. Unter anderem im Fokus bei der aktuellen Ausgabe des Wettrennens ist der Wagen der University of Michigan mit dem Namen «Millennium». Nach der Etappe am Montag zeigte sich das Team hochzufrieden: Daniel Aguilera, Elektroingenieur und Media Manager: «Wir haben heute grosse Fortschritte gemacht. Wir sind nun auf dem fünften Platz – von Platz neun kommend – und haben etwa die Hälfte des Outbacks hinter uns. Wir machen stetige Fortschritte und sind ganz nah an Sonnenwagen auf Platz vier und schnell unterwegs. Unser Ziel ist es, weiter zu punkten, und es aufs Podium zu schaffen.» Das Team Michigan hat zwar die American Solar Challenge bereits zehnmal gewonnen, konnte aber trotz acht Podestplätzen in Australien noch nie von hier die Goldmedaille mit nach Hause nehmen. Das Besondere bei dem aktuellen Fahrzeug ist ein Finnensystem, das die Aerodynamik des Fahrzeugs verbessert, sowie die Geschwindigkeit unter optimalen Bedingungen erhöht. Die Teams müssen neun Kontrollpunkte entlang der Strecke passieren. Nachdem bereits mehr als die Hälfte des Rennens absolviert ist, ist der Wettbewerb 2025 spannender denn je: Denn die besten zehn Teams liegen alle innerhalb eines Abstands von maximal zwei Stunden. Und es wird erwartet, dass die ersten Fahrzeuge am Donnerstag in Adelaide die Ziellinie überqueren.

