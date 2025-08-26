Der junge Aussenverteidiger Sascha Britschgi wechselt vom FC Luzern in die italienische Serie A zu Parma, wie die Innerschweizer bekannt geben.
Der in diesem Sommer ins Kader des Super-League-Teams aufgestiegene Schweizer U19-Nationalspieler stand in den ersten drei Ligaspielen dieser Saison in der Startformation und machte auf sich aufmerksam.
Luzern Sportchef Remo Meyer kommentierte den Abgang des am Mittwoch 19 Jahre alt werdenden Luzerner Eigengewächs in der Medienmitteilung positiv: «Der Wechsel in eine Top-5-Liga zu Parma Calcio stellt für Sascha eine grosse Chance dar und erfolgt auf seinen Wunsch. In diesem speziellen Fall unterstützen wir diesen sehr frühen Schritt. Parma Calcio geniesst als Ausbildungsverein grosses Ansehen.»