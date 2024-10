«Sie vereinen die ganze Schweiz hinter sich»

Am Montagabend lud die Bundespräsidentin Viola Amherd die Schweizer Gewinnerinnen und Gewinner von WM- und EM-Medaillen ab Juli 2023 sowie von olympischen und paralympischen Medaillen und Diplomen in Paris zu einem Empfang ins Bundeshaus ein. «Eine Ehrung ist immer besonders schön», sagte Olympiasiegerin Chiara Leone gegenüber Keystone-SDA. «Ich war im September lange in den Ferien, das tat sehr gut.»

28.10.2024