Romelu Lukaku und Lautaro Martinez werden wohl nicht mehr gemeinsam auf dem Platz stehen. IMAGO

Lautaro Martinez und Romelu Lukaku bildeten bei Inter ein gefürchtetes Sturm-Duo. Die beiden Spieler verstanden sich auch abseits des Platzes gut. Der bevorstehende Abgang des Belgiers verändert aber die Dynamik der Beziehung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Romelu Lukaku will Inter Mailand offenbar den Rücken kehren. Ausgerechnet Juventus Turin soll beim 30-jährigen Belgier in der Pole Position sein.

Der Zorn im Lager der Interisti ist gross. Auch Lautaro Martinez, sein Freund und kongenialer Partner in der Offensive, zeigt sich in einem Interview «enttäuscht». Mehr anzeigen

Für Romelu Lukaku war Inter mal eine Herzensangelegenheit. «Ich möchte noch lange bei Inter bleiben» und «Inter ist alles für mich», sülzte der Belgier noch vor wenigen Monaten in die Mikrofone.

Doch die Liebe scheint verflogen. Zumindest verhandelte Lukaku und Vertreter Sebastien Ledure hinter dem Rücken der Nerazzurri mit anderen Klubs. Zwar war der 1,91-Meter-Hüne nur von Chelsea ausgeliehen und bekam öffentlich von den Londonern die Ansage, sich einen neuen Klub zu suchen. Die Blues und Inter fanden gemäss Berichten aber eine Einigung über den Profi, für den Chelsea mal 113 Millionen Euro Ablöse zahlte. Doch als man die Einwilligung von Lukaku einholen wollte, war der Spieler für beide Klubs irgendwie unauffindbar. Wenig später kam raus: Lukaku flirtet mit Juve – dem grossen Rivalen der Mailänder.

Der Ärger bei den Inter-Verantwortlichen über das Verhalten von Lukaku war gross. Als die Verhandlungen von Lukaku mit der alten Dame ans Licht kamen, zog Inter die Reissleine. Auch der frühere Inter-Präsident Massimo Moratti schimpfte: «Dass Fussballer ihre kurzen Karrieren wirtschaftlich maximieren müssen, geht in Ordnung. Aber daraus einen Verrat am Verein zu machen, in dem man eine gute Zeit hatte und der einem nahe stand, ist eine schlimme Sache und man macht einfach einen schlechten Eindruck.»

«Diese Attitüde habe ich nicht erwartet»

Doch nicht nur bei den Vereinsbossen hat «Big Rom» offenbar Kredit verspielt. «Ich war enttäuscht, das ist die Wahrheit», hält Lautaro Martinez im Interview mit der «Gazzetta dello Sport» fest. «Ich habe auch versucht, ihn in diesen chaotischen Tagen anzurufen, aber er hat mir nie geantwortet – genau wie bei meinen anderen Mitspielern», so der Argentinier.

Das Ende der Bromance zwischen Romelu Lukaku und Lautaro Martinez? KEYSTONE

«Nach so vielen gemeinsamen Jahren, nach so vielen gemeinsam erlebten Dingen, war ich enttäuscht. Zum Glück ist es seine Entscheidung. Ich wünsche ihm das Beste. Aber diese Attitüde habe ich nicht erwartet», bedauert Martinez.

In der Tat harmonierte das Duo – von den Medien in Anlehnung ihrer Namen «LuLa» getauft – einerseits prächtig auf dem Rasen. In der Meistersaison 2021 steuerten etwa die beiden Stürmer 41 Tore bei zum Scudetto. Andererseits gab es auch privat eine enge Bindung. Nach der Rückkehr von Lukaku zu Chelsea tauschten sich die beiden Spieler ständig aus. «Wir blieben in Kontakt und sprachen jeden Tag von dem Moment an, als er ging», verriet Martinez.

Nun scheint die Freundschaft gelitten zu haben. Immerhin bekommt der 25-jährige Weltmeister vom Klub ein Zeichen der Wertschätzung. Martinez darf unter Simone Inzaghi die Captainbinde tragen.