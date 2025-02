Santiago Gimenez war in Rotterdam ein zuverlässiger Torschütze Keystone

Die AC Milan lässt Alvaro Morata ziehen und ersetzt den spanischen Stürmer durch den Mexikaner Santiago Gimenez. Dieser unterschrieb bis 2029, wie die Mailänder bekannt gaben.

Keystone-SDA, sda SDA

Der als frisch gebackener Europameister im Sommer nach Mailand gekommene Morata unterschrieb vorerst leihweise für ein Jahr bei Galatasaray Istanbul. Mit 5 Toren in 16 Ligaspielen konnte er die Erwartungen der Rossoneri nicht erfüllen.

Mit dem für über 30 Millionen Euro verpflichteten Gimenez hat Milan einen neuen offensiven Hoffnungsträger. Der 23-jährige in Buenos Aires geborene Mexikaner erzielte in den vergangenen zweieinhalb Saisons für Feyenoord Rotterdam in 105 Spielen 65 Tore.