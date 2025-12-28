Chris Nkunku erzielte innerhalb von fünf Minuten seine ersten Saisontore in der Serie A Keystone

Die AC Milan besiegte in der 17. Runde der Serie-A-Meisterschaft Verona dank einem Doppelpack von Christopher Nkunku mühelos 3:0.

Keystone-SDA SDA

Nkunku, der im Sommer für 37 Millionen Euro von Chelsea kam, hatte zuvor in dieser Saison noch kein einziges Tor erzielt. Die wohl bevorstehende Verpflichtung von Niklas Füllkrug könnte den Franzosen auf Trab gebracht haben. Nkunku erzielte seine beiden Goals innerhalb von fünf Minuten.

Die beiden Schweizer Internationalen Mailands wurden erst eingewechselt, als die Partie schon 3:0 stand. Ardon Jashari ersetzte Luka Modric in der 71. Minute, Zachary Athekame folgte für Alexis Saelemaekers sechs Minuten später.