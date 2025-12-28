  1. Privatkunden
Serie A Milan besiegt Verona und übernimmt vorläufig die Tabellenführung

SDA

28.12.2025 - 15:09

Chris Nkunku erzielte innerhalb von fünf Minuten seine ersten Saisontore in der Serie A
Keystone

Die AC Milan besiegte in der 17. Runde der Serie-A-Meisterschaft Verona dank einem Doppelpack von Christopher Nkunku mühelos 3:0.

Keystone-SDA

28.12.2025, 15:09

28.12.2025, 15:26

Nkunku, der im Sommer für 37 Millionen Euro von Chelsea kam, hatte zuvor in dieser Saison noch kein einziges Tor erzielt. Die wohl bevorstehende Verpflichtung von Niklas Füllkrug könnte den Franzosen auf Trab gebracht haben. Nkunku erzielte seine beiden Goals innerhalb von fünf Minuten.

Die beiden Schweizer Internationalen Mailands wurden erst eingewechselt, als die Partie schon 3:0 stand. Ardon Jashari ersetzte Luka Modric in der 71. Minute, Zachary Athekame folgte für Alexis Saelemaekers sechs Minuten später.

Ancillo und Heliane Canepa erinnern sich zurück an Sven Hotz

Unsere Nati-Stars – ein EM-Sommer für die Ewigkeit

Die besten Aussagen und Interviews des Jahres

