Milan-Coach Conceição geht auf Calabria los 27.01.2025

Sérgio Conceição betritt nach dem Spektakel-Sieg gegen Parma das Spielfeld und sucht eifrig das Gespräch mit Spieler Davide Calabria. An der Medienkonferenz spricht der Coach über den Streit.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am vergangenen Sonntag kam es zwischen Milan-Trainer Sérgio Conceição und Spieler Davide Calabria nach dem Schlusspfiff zu einem Wortgefecht. Der Trainer musste von seinen Spielern zurückgehalten werden.

Grund für die Auseinandersetzung war eine Aktion Calabrias nach seiner Auswechslung.

Die Wogen hätten sich gemäss Trainer und Spieler aber bereits wieder geglättet. Conceição hielt fest: «Es war eine Situation wie bei Kindern. Wenn sie sich in einem Restaurant falsch verhalten, muss man das ansprechen.» Mehr anzeigen

Sérgio Conceição ist seit knapp einem Monat Trainer bei der AC Milan. Nach seiner Ankunft Ende Dezember resultierten für die Rossoneri aus vier Ligaspielen eine Niederlage, ein Unentschieden und zwei Siege.

Sieg Nummer zwei unter Conceição hatte es in sich. Sein Team drehte gegen Parma tief in der Nachspielzeit ein 1:2 in ein 3:2. Das Angriffsfeuerwerk leitete der Coach in der 77. Minute – beim Stand von 1:1 wohlgemerkt – mit der Auswechslung von Verteidiger Davide Calabria ein, der für Stürmer Luka Jović Platz machen musste. Die Auswechslung passte Calabria überhaupt nicht – und der Grund, weshalb Conceição nach dem Schlusspfiff auf seinen Verteidiger losging. Die Spieler mussten ihren Coach von ihrem Teamkollegen fernhalten.

Conceição: «Eine Situation wie bei Kindern»

An der Medienkonferenz nach dem Spiel bestätigte Conceição den Streit. «Es war eine Situation wie bei Kindern. Wenn sie sich in einem Restaurant falsch verhalten, muss man das ansprechen. Es gibt keine Heuchelei, nur die Wahrheit», sagte der 50-Jährige gemäss «footboom1». Der Portugiese räumte jedoch ein, «vielleicht» einige Worte zu viel gewählt zu haben. Er wolle ein Band zwischen Trainer und Spieler schaffen.

Die Initialzündung des Wortgefechts gab eine Aktion Calabrias nach seiner Auswechslung. Der Verteidiger kickte mit dem Fuss Trinkflaschen weg und trat in die Werbebande. Der Milan-Trainer versicherte jedoch: «Wir haben die Dinge geklärt.»

Calabria entschuldigt sich

Dem pflichtet auch Calabria bei. Er sagt laut «goal.com»: «So etwas kommt eben manchmal vor. Ich will mich für mein Verhalten entschuldigen, das war nicht schön.»

Calabrias Frust hat womöglich auch mit seiner aktuellen Situation in Mailand zu tun. In der laufenden Saison kam der etatmässige Captain nur sporadisch zum Einsatz – und mit der Verpflichtung von Kyle Walker kam ein weiterer Konkurrent auf seiner Position dazu.

Für die Rossoneri geht es Schlag auf Schlag weiter. Am kommenden Mittwoch strebt Conceição seinen nächsten Sieg als Milan-Trainer an. Die AC reist nach Zagreb zu Dinamo, wo sie den Einzug in den Achtelfinal der Champions League fix machen will.