Ardon Jashari im Zweikampf mit Fiorentinas Moise Kean KEYSTONE

Ardon Jashari steht erstmals für die AC Milan in der Serie A in der Startaufstellung. Der Tabellenzweite muss sich in der 20. Runde mit einem 1:1 in Florenz begnügen.

Keystone-SDA SDA

Lange sah es im Stadio Artemio Franchi gar nach der zweiten Saisonniederlage für Milan aus. Der eingewechselte Christopher Nkunku rettete den Gästen mit seinem Treffer in der 90. Minute immerhin einen Punkt. Durch das bereits siebte Unentschieden der Saison verpasste es Milan, den Druck auf Tabellenführer und Stadtrivale Inter aufrecht zu erhalten. Das Team von Manuel Akanji und Yann Sommer kann Milan mit einem Sieg am Abend im Topspiel gegen Napoli auf fünf Punkte distanzieren.

Jashari stand bei Milan in der Meisterschaft zum ersten Mal nach seinem Wechsel im vergangenen Sommer und überstandenem Wadenbeinbruch in der Startelf. Der Schweizer Nationalspieler wurde nach einer Stunde ausgewechselt. Zachary Athekame sass bei den Rossoneri 90 Minuten auf der Bank, Simon Sohm kam bei der Fiorentina in der Nachspielzeit zum Einsatz.