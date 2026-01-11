  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nur Remis gegen Fiorentina Milan gibt bei Startelf-Debüt von Ardon Jashari Punkte ab

SDA

11.1.2026 - 17:18

Ardon Jashari im Zweikampf mit Fiorentinas Moise Kean
Ardon Jashari im Zweikampf mit Fiorentinas Moise Kean
KEYSTONE

Ardon Jashari steht erstmals für die AC Milan in der Serie A in der Startaufstellung. Der Tabellenzweite muss sich in der 20. Runde mit einem 1:1 in Florenz begnügen.

Keystone-SDA

11.01.2026, 17:18

11.01.2026, 17:27

Lange sah es im Stadio Artemio Franchi gar nach der zweiten Saisonniederlage für Milan aus. Der eingewechselte Christopher Nkunku rettete den Gästen mit seinem Treffer in der 90. Minute immerhin einen Punkt. Durch das bereits siebte Unentschieden der Saison verpasste es Milan, den Druck auf Tabellenführer und Stadtrivale Inter aufrecht zu erhalten. Das Team von Manuel Akanji und Yann Sommer kann Milan mit einem Sieg am Abend im Topspiel gegen Napoli auf fünf Punkte distanzieren.

Jashari stand bei Milan in der Meisterschaft zum ersten Mal nach seinem Wechsel im vergangenen Sommer und überstandenem Wadenbeinbruch in der Startelf. Der Schweizer Nationalspieler wurde nach einer Stunde ausgewechselt. Zachary Athekame sass bei den Rossoneri 90 Minuten auf der Bank, Simon Sohm kam bei der Fiorentina in der Nachspielzeit zum Einsatz.

Meistgelesen

Lawine geht in Flumserberg SG nieder – aufwändige Suchaktion abgebrochen
Covid-Kredit, Maserati und das Arbeitsrecht: Die Akte des Bar-Betreibers von Crans-Montana
Kristoffersen zerstört im Zielraum Skistöcke – und lässt Reporter und Fans stehen

Videos aus dem Ressort

Ägypten – Elfenbeinküste 3:2

Ägypten – Elfenbeinküste 3:2

10.01.2026

Algerien – Nigeria 0:2

Algerien – Nigeria 0:2

10.01.2026

Nef: «Es müssen noch einige Sachen zusammenkommen für das Podest»

Nef: «Es müssen noch einige Sachen zusammenkommen für das Podest»

09.01.2026

Ägypten – Elfenbeinküste 3:2

Ägypten – Elfenbeinküste 3:2

Algerien – Nigeria 0:2

Algerien – Nigeria 0:2

Nef: «Es müssen noch einige Sachen zusammenkommen für das Podest»

Nef: «Es müssen noch einige Sachen zusammenkommen für das Podest»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Deutschland. Gladbach klettert nach Sieg gegen Augsburg auf Platz 10

DeutschlandGladbach klettert nach Sieg gegen Augsburg auf Platz 10

Bundesliga im Ticker. Starten die Bayern mit einem Sieg gegen Wolfsburg ins neue Jahr?

Bundesliga im TickerStarten die Bayern mit einem Sieg gegen Wolfsburg ins neue Jahr?

Juve schlägt die AS Roma. Wälti und Calligaris gewinnen den italienischen Supercup

Juve schlägt die AS RomaWälti und Calligaris gewinnen den italienischen Supercup

«Fussball-Gott»-Rufe der Union-Fans. Emotionale Rückkehr von Urs Fischer in Berlin

«Fussball-Gott»-Rufe der Union-FansEmotionale Rückkehr von Urs Fischer in Berlin

12:1-Erfolg über Madrid CFF. Schertenleib trifft bei Kantersieg von Barça doppelt

12:1-Erfolg über Madrid CFFSchertenleib trifft bei Kantersieg von Barça doppelt

Afrika-Cup. Petkovic und Algerien scheitern an Nigeria – auch Ägypten im Halbfinal

Afrika-CupPetkovic und Algerien scheitern an Nigeria – auch Ägypten im Halbfinal