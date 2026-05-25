Das 1:2 gegen Cagliari am Sonntag kostete Massimiliano Allegri den Job Keystone

Die AC Milan trennt sich von Trainer Massimiliano Allegri und von diversen Führungskräften.

Keystone-SDA SDA

Damit reagieren die Mailänder, bei denen die Schweizer Ardon Jashari und Zachary Athekame spielen, auf das Verpassen der Champions League.

Wie der Klub am Pfingstmontag bekannt gab, wird die Zusammenarbeit mit Allegri, Sportchef Igli Tare, CEO Giorgio Furlani und dem Technischen Direktor Geoffrey Moncada per sofort beendet. Es sei Zeit für Veränderungen und eine umfassende Umstrukturierung, liessen die amerikanischen Besitzer verlauten.

Die Vertreter der New Yorker Investmentfirma RedBird, die den Klub vor vier Jahren gekauft hat, musste am Sonntagabend miterleben, wie die AC Milan mit der 1:2-Heimniederlage gegen Cagliari die Teilnahme an der nächsten Champions League verpasste. Für die sardischen Gäste ging es am letzten Spieltag der Serie A um nichts mehr, was die Niederlage noch schmerzhafter machte.

In der abgelaufenen Saison war Milan in keinem Europacup vertreten, nächste Spielzeit dürfen die Rossoneri immerhin in der Europa League antreten.