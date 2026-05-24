Milans Trainer Massimiliano Allegri verpasste mit seiner Mannschaft die Champions League Keystone

Die letzten Entscheidungen in Italiens Serie A sind in der 38. und letzten Runde am Sonntagabend gefallen.

Keystone-SDA SDA

Die AS Roma und Como schafften es neben den bereits qualifizierten Inter Mailand und Napoli in die Champions League. Cremonese steigt ab.

Während die AS Roma mit dem 2:0 bei Hellas Verona und das von Cesc Fabregas trainierte Como mit dem 4:1 bei Cremonese ihre Pflicht erfüllten, verlor die AC Milan daheim gegen Cagliari 1:2. Die Mailänder mit den Schweizern Ardon Jashari (bis 62.) und Zachary Athekame (ab 61.) hätten es in den eigenen Händen gehabt, sich für die Champions League zu qualifizieren. Doch nach dem perfekten Start in den Match mit dem frühen Tor von Alexis Saelemaekers schafften die Sarden die Wende.

Milan muss sich mit der Europa League begnügen – genauso wie Juventus Turin, dessen Match gegen Torino mit über einstündiger Verspätung begann. Rivalisierende Fangruppen waren im Vorfeld des Derbys aneinandergeraten. Dabei soll gemäss der Nachrichtenagentur AGI ein Anhänger von Juventus schwer verletzt worden sein.

Im Abstiegskampf hätte Cremonese Punkte benötigt, um noch unter Umständen an Lecce vorbeizuziehen. Gegen Como war der Aufsteiger aber chancenlos und begleitet damit Hellas Verona und Pisa in die Serie B.