  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Jashari gibt sein Debüt Die AC Milan verpatzt Saisonstart und verliert gegen Aufsteiger

SDA

23.8.2025 - 22:49

Die AC Milan verliert das erste Meisterschaftsspiel gegen Aufsteiger Cremonese.
Die AC Milan verliert das erste Meisterschaftsspiel gegen Aufsteiger Cremonese.
IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

Der AC Milan misslingt der Auftakt in die Meisterschaft. Die Rossoneri, bei denen Ardon Jashari zum Debüt kommt, verlieren das Heimspiel gegen Aufsteiger Cremonese 1:2.

Keystone-SDA

23.08.2025, 22:49

23.08.2025, 23:27

Auf den ersten Treffer der Gäste konnten die Mailänder noch reagieren. Auf das Tor von Federico Bonazzoli nach gut einer Stunde fanden sie aber keine Antwort mehr. Auch die Einwechslung von Jashari konnte daran nichts ändern. Der 23-jährige Mittelfeldspieler, der von Brügge zum italienischen Serie-A-Team gestossen ist, kam eine Viertelstunde vor Schluss ins Spiel. Er ersetzte den gut 17 Jahre älteren Luka Modric. Verteidiger Zachary Athekame blieb ohne Einsatz.

Eine Niederlage zum Saisonstart kassierte auch der Schweizer Remo Freuler. Bologna verlor im Stadio Olimpico gegen die AS Roma 0:1.

Meistgelesen

Newsom schlägt Trump mit seinen eigenen Waffen – «Fox News» findet's gar nicht lustig
Chef von US-Militärgeheimdienst DIA gefeuert +++ Trumps irrer pro-Putin-Auftritt mit Infantino
«Rückkopplungsschleife» verändert die Erde dramatisch – und bedroht Millionen Menschen

Videos aus dem Ressort

Mehmedi: «Der FC Zürich muss sich die Frage stellen, welchen Weg er gehen will»

Mehmedi: «Der FC Zürich muss sich die Frage stellen, welchen Weg er gehen will»

23.08.2025

Van der Gaag: «Die Art und Weise, wie wir verloren haben, ist schlecht»

Van der Gaag: «Die Art und Weise, wie wir verloren haben, ist schlecht»

23.08.2025

Zürich – Thun 0:4

Zürich – Thun 0:4

Super League | 4. Runde | Saison 25/26

23.08.2025

Mehmedi: «Der FC Zürich muss sich die Frage stellen, welchen Weg er gehen will»

Mehmedi: «Der FC Zürich muss sich die Frage stellen, welchen Weg er gehen will»

Van der Gaag: «Die Art und Weise, wie wir verloren haben, ist schlecht»

Van der Gaag: «Die Art und Weise, wie wir verloren haben, ist schlecht»

Zürich – Thun 0:4

Zürich – Thun 0:4

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Niederlage im Supercup. Cristiano Ronaldo muss in Saudi-Arabien weiter auf den ersten Titel warten

Niederlage im SupercupCristiano Ronaldo muss in Saudi-Arabien weiter auf den ersten Titel warten

Drittes Tor im vierten Spiel. Cedric Itten läuft bei Fortuna Düsseldorf heiss

Drittes Tor im vierten SpielCedric Itten läuft bei Fortuna Düsseldorf heiss

Transfer-Ticker. Nati-Star Leila Wandeler wechselt zu West Ham ++ Abgänge bei Sion und St.Gallen

Transfer-TickerNati-Star Leila Wandeler wechselt zu West Ham ++ Abgänge bei Sion und St.Gallen