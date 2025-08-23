Die AC Milan verliert das erste Meisterschaftsspiel gegen Aufsteiger Cremonese. IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

Der AC Milan misslingt der Auftakt in die Meisterschaft. Die Rossoneri, bei denen Ardon Jashari zum Debüt kommt, verlieren das Heimspiel gegen Aufsteiger Cremonese 1:2.

Keystone-SDA SDA

Auf den ersten Treffer der Gäste konnten die Mailänder noch reagieren. Auf das Tor von Federico Bonazzoli nach gut einer Stunde fanden sie aber keine Antwort mehr. Auch die Einwechslung von Jashari konnte daran nichts ändern. Der 23-jährige Mittelfeldspieler, der von Brügge zum italienischen Serie-A-Team gestossen ist, kam eine Viertelstunde vor Schluss ins Spiel. Er ersetzte den gut 17 Jahre älteren Luka Modric. Verteidiger Zachary Athekame blieb ohne Einsatz.

Eine Niederlage zum Saisonstart kassierte auch der Schweizer Remo Freuler. Bologna verlor im Stadio Olimpico gegen die AS Roma 0:1.