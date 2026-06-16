Trainiert künftig die AC Milan: Ruben Amorim Keystone

Ruben Amorim ist der neue Trainer der AC Milan. Der Portugiese soll den italienischen Grossklub wieder in die Erfolgsspur führen.

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Unter Vorgänger Massimiliano Allegri verpassten die Rossoneri die Champions-League-Ränge. Neben dem Cheftrainer mussten auch der Geschäftsführer, der Sportdirektor und der technische Direktor der Mailänder gehen.

Zuletzt war Amorim ab November 2024 bei Manchester United angestellt gewesen, der englische Topklub entliess den 41-Jährigen jedoch im Januar.

Bei der AC Milan stehen mit WM-Teilnehmer Ardon Jashari und Zachary Athekame zwei Schweizer unter Vertrag.