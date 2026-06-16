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Ex-ManUtd-Coach geht zu Milan Ruben Amorim wird Trainer von Jashari und Athekame

SDA

16.6.2026 - 19:07

Trainiert künftig die AC Milan: Ruben Amorim
Trainiert künftig die AC Milan: Ruben Amorim
Keystone

Ruben Amorim ist der neue Trainer der AC Milan. Der Portugiese soll den italienischen Grossklub wieder in die Erfolgsspur führen.

Keystone-SDA

16.06.2026, 19:07

16.06.2026, 19:23

Unter Vorgänger Massimiliano Allegri verpassten die Rossoneri die Champions-League-Ränge. Neben dem Cheftrainer mussten auch der Geschäftsführer, der Sportdirektor und der technische Direktor der Mailänder gehen.

Zuletzt war Amorim ab November 2024 bei Manchester United angestellt gewesen, der englische Topklub entliess den 41-Jährigen jedoch im Januar.

Bei der AC Milan stehen mit WM-Teilnehmer Ardon Jashari und Zachary Athekame zwei Schweizer unter Vertrag.

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