Napoli hatte gegen die AC Milan dank Matteo Politano die Nase vorn IMAGO/Insidefoto

Sieben Runden vor Schluss der italienischen Serie A übernimmt Napoli den ersten Verfolgerplatz hinter Leader Inter Mailand. Napoli gewinnt das Verfolgerduell gegen die AC Milan mit 1:0.

Keystone-SDA SDA

Matteo Politano (32), einem der italienischen Nationalmannschafts-Versager, gelang in der 79. Minute das Siegtor gegen Milan. Der Stürmer traf für Napoli zum zweiten Mal innerhalb von drei Wochen. Ansonsten hat er in dieser Saison noch nie getroffen.

Mit dem Heimsieg näherte sich Napoli bis auf sieben Punkte an Leader Inter Mailand heran, der am Ostersamstag gegen AS Rom 5:2 gewonnen hatte. In den verbleibenden sieben Runden kommt es zu keiner Direktbegegnung mehr. Die AC Milan liegt neu neun Zähler hinter dem Stadtrivalen zurück. Auch ein Mailänder Derby gibt es in dieser Saison keines mehr.