Napoli feiert in Saudi-Arabien. IMAGO/NurPhoto

Napoli gewinnt zum dritten Mal nach 1990 und 2014 den italienischen Supercup. Der Serie-A-Meister setzt sich im Final im saudi-arabischen Riad gegen Cupsieger Bologna 2:0 durch.

Keystone-SDA SDA

David Neres war Napolis Matchwinner. Der Brasilianer brachte die Süditaliener Ende der ersten Halbzeit in Führung und doppelte nach knapp einer Stunde mit dem 2:0 nach.

Bologna, das im Halbfinal Inter Mailand im Penaltyschiessen bezwungen hatte, musste in seinem ersten Supercup-Final unter anderem ohne den Schweizer Internationalen Remo Freuler auskommen, der sich noch von seinem Schlüsselbeinbruch erholt.