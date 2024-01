Napoli-Profis auf der Suche nach ihrer Vorjahresform. KEYSTONE

Inter ist bei Saisonhälfte vorne. Doch der Leader musste gegen Verona mächtig zittern. Auch Juve machte es gegen Salernitana mächtig spannend. Milan zeigt sich derweil in Empoli souverän, während Napoli weiter in die Krise schlittert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Juventus lässt nicht locker und hat nur noch zwei Punkte Rückstand auf Wintermeister Inter.

Der Tabellendritte Milan gibt sich in Empoli keine Blösse und baut seinen Vorsprung auf den Vierten Fiorentina aus, der gegen Sassuolo verliert.

Krise für den italienischen Meister: Napoli wurde in Turin mit 3:0 überrollt.

Mourinhos Roma, der wieder mal vom Platz flog, kam gegen Atalanta nicht über ein Unentschieden hinaus. Mehr anzeigen

Salernitana – Juventus 1:2

In der ersten Halbzeit dominierte die alte Dame das Spiel, doch Maggiore erzielte mit einem herrlichen Schuss die Führung für das Heimteam. Der Torschütze foulte Rabiot kurz nach der Pause und holte sich die Gelb-Rote-Karte ab. Joker Iling Jr markierte den Ausgleich (65.), doch die Salernitana-Jungs zeigten sich trotz Unterzahl gefährlich und kamen durch Bradaric, Sambia und Candreva zu Konterchancen. In der 91. Minute dann aber der Nackenschlag für das Team von Trainer Pippo Inzaghi. Vlahovic markierte – wie schon in Frosinone – das 2:1. Allegri sandte eine Botschaft an Inter-Coach Simone Inzaghi: Dieses Juve wird um den Titel kämpfen. In den letzten 9 Fällen, in denen Juventus nach den ersten 18 Spielen der Saison mindestens 43 Punkte hatte, gewann man den Scudetto.

Salernitana – Juventus 1:2 Serie A, 19. Spieltag, Saison 2023/24 07.01.2024

Torino-Napoli 3:0

Napoli befindet sich weiterhin im freien Fall und liegt nach der jüngsten Pleite 20 Punkte hinter Leader Inter. Trainer Mazzarri hat es nicht geschafft, die Resultatkrise von Vorgänger Garcia zu stoppen. Torino hingegen befindet sich im Aufwind und hat in den letzten fünf Heimspielen 13 Punkte geholt.

Die Granata gingen kurz vor der Pause durch Sanabria in Führung. Mazzarri reagierte auf den Rückstand und brachte Mazzocchi für die zweite Hälfte. Der in Napoli geborene Verteidiger – er kam in der Winterpause von Salernitana – erlebte ein Horror-Debüt. Keine vier Minuten später musste der 28-Jährige nach einer üblen Grätsche an der Seitenlinie den Platz wieder verlassen. Das war der Anfang vom Ende: Vlasic und dann Buongiorno machten den Deckel drauf und stürzten den italienischen Meister tiefer in die Krise. Die Spieler müssten sich von ihren Fans auspfeifen lassen und baten um Vergebung.

Aus den letzten 10 Spielen gab es 6 Niederlagen (3 Siege, 1 Remis) für die Partenopei. In den letzten 4 Spielen haben sie kein Tor erzielt, dafür 9 Gegentreffer kassiert. Die schlechteste Titelverteidigung der Neuzeit war Milan 1996/97, das bei Saisonende auf Platz 11 landete – Napoli liegt derzeit auf Platz 9.

Torino – Napoli 3:0 Serie A, 19. Spieltag, Saison 2023/24 07.01.2024

Empoli – Mailand 0:3

Die Mailänder bestätigten ihren Aufwärtstrend in Empoli. Mit dem 3:0-Erfolg holten sie nun fünf Siege und ein Remis in den letzten sechs Spielen. Theo Hernandez ist der neue Abwehrchef im Zentrum, Loftus-Cheek brachte die Gäste im strömenden Regen auf Kurs, Giroud zimmerte einen Elfmeter in den Winkel und am Ende machte Youngster Traorè mit seinem ersten Serie-A-Tor den Endstand perfekt. Es ist der erste Auswärtssieg seit drei Monaten – Rang drei ist die Belohnung für das Team von Pioli.

Empoli – Milan 0:3 Serie A, 19. Spieltag, Saison 2023/24 07.01.2024

Roma gegen Atalanta 1:1

Das Duell um die Champions-League-Plätze endete im ausverkauften Stadio Olimpico mit einem Unentschieden. In einem spannenden Spiel, das mehr von Muskeln als von Technik geprägt war, versuchten die Teams von Mourinho und Gasperini alles, um den Gegner in die Knie zu zwingen.

Die Bergamaschi gingen durch Koopmeiners in Führung, Dybala erzielte gegen Ende der ersten Halbzeit durch einen Elfmeter den Ausgleich. In der zweiten Halbzeit waren die Giallorossi – bei denen die 18-jährige Juve-Leihgabe Dean Huijsen ein starkes Debüt zeigte – näher dran, aber es blieb beim 1:1. In der Nachspielzeit gab es wieder Aufregung um «The Special One». Nach heftigen Protesten kassierte Mourinho von Schiedsrichter Aureliano die Rote Karte und musste den Schlusspfiff von der Tribüne miterleben. Damit steht der streitbare Portugiese bei 7 Platzverweisen in 136 Spielen. Wohl auch wegen solcher Statistiken hat «Netflix» eine Doku über den 60-Jährigen veröffentlicht.

AS Roma – Atalanta Bergamo 1:1 Serie A, 19. Spieltag, Saison 2023/24 07.01.2024

Udinese – Lazio 1:2

Pellegrini brachte die Laziali mit einem tollen Freistoss in Front, die Friauler Antwort kam nach einer Stunde durch Walace. Um das «schmutzige Spiel», wie Coach Sarri es nannte, zu gewinnen, brauchten die Haupstädter Vecino – der Uruguayer schoss eine Viertelstunde vor Spielende den Siegestreffer. So konnte Lazio den dritten Erfolg in Folge feiern und gleichzeitig Moral tanken für das kommende Römer-Derby am Mittwoch in der Coppa Italia.

Udinese – Lazio 1:2 Serie A, 19. Spieltag, Saison 2023/24 07.01.2024

Inter – Verona 2:1

Inter Mailand startete am Samstag mit einem Sieg ins neue Jahr. Der Leader der italienischen Serie A musste beim 2:1-Erfolg gegen Hellas Verona aber das Glück beanspruchen.

Lautaro Martinez' frühen Führungstreffer (13.) konnten die Gäste nämlich mit Anbruch der Schlussviertelstunde durch Thomas Henry ausgleichen. Davide Frattesis liess mit seinem Tor in der Nachspielzeit die Fans im San Siro ausflippen. Dabei übersah der VAR ein klares Foul von Bastoni, der für seine Tätlichkeit noch vom Platz hätte fliegen müssen. Gemäss der «Gazzetta dello Sport» erhielt der VAR-Verantwortliche eine Denkpause in der Serie B.

The VAR, Luigi Nasca, also missed an elbow by Inter's Alessandro Bastoni on Ondrej Duda in the buildup to Davide Frattesi’s winner (90+3).



The VAR has been sent to Serie B for the second time this season with Gazzetta calling him a "repeat offender".https://t.co/9Q1EYddtz8 — Dale Johnson (@DaleJohnsonESPN) January 7, 2024

Stattdessen musste Verona – nach Schiri-Beleidigung kassiert Lazovic Rot – in Unterzahl spielen – und die Mailänder noch um den Sieg zittern. In der 100. Spielminute wurde Verona nämlich ein Penalty zugesprochen. Yann Sommer, im Tor von Inter einmal mehr souverän, musste jedoch nicht eingreifen. Henrys Schuss prallte vom Pfosten zurück ins Feld.

Es war der emotionale Höhepunkt einer turbulenten Schlussphase. Dank des Sieges kann Inter Mailand Juventus Turin an der Tabellenspitze auf Distanz halten.