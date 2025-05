Goalie Yann Sommer und Inter Mailand spielen am Freitag um den Titel in der Serie A Keystone

Napoli und Inter Mailand werden am Freitag ihr letztes Meisterschaftsspiel bestreiten, wie die italienische Liga bekannt gab. Die beiden Teams sind vor der 38. Runde nur durch einen Zähler getrennt.

Keystone-SDA SDA

Napoli, das nach dem Unentschieden in Parma (0:0) am Sonntag mit 79 Punkten an der Spitze steht, empfängt am Freitag um 20:45 Uhr Cagliari (14.). Inter mit Yann Sommer, das ebenfalls am Sonntag von Lazio im San Siro (2:2) geärgert wurde, spielt zur gleichen Zeit bei Como (10.). Beide Partien sollten ursprünglich am Sonntag ausgetragen werden.

Wenn Napoli gewinnt, wird es zum vierten Mal in seiner Geschichte italienischer Meister, unabhängig vom Ergebnis von Inter, dem Gegner von PSG im Champions-League-Final am 31. Mai in München. Napoli wird auch gekrönt, wenn Inter nicht besser abschneidet als das Team von Antonio Conte. Wenn Inter gewinnt und Napoli nicht, gewinnen die Nerazzurri, wie schon 2024, den Scudetto.

Wenn Neapel verliert und Inter unentschieden spielt, sind beide Teams punktgleich (79) und müssen ein «spareggio», ein Entscheidungsspiel, austragen. Dieses Finale würde am 26. Mai stattfinden. Nur einmal in der Geschichte der Serie A wurde ein «spareggio» benötigt, um den Meistertitel zu vergeben: 1964, als Bologna gegen Inter gewann.