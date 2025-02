Assane Diao (rechts) erzielte das 2:1 für den Aufsteiger Como Keystone

Napoli muss die Spitzenposition in der Serie A an Inter Mailand abgeben. Die Süditaliener verlieren in der 26. Runde überraschend in Como 1:2.

Keystone-SDA, sda SDA

Noah Okafor kam ab der 84. Minute zu seinem zweiten Kurzeinsatz für Napoli, konnte aber am Ausgang des Spiels nichts mehr ändern. Der ambitionierte Aufsteiger Como hatte in der 77. Minute zum entscheidenden 2:1 getroffen. Torschütze war der 19-jährige Spanier Assane Diao, der seit Anfang Jahr nunmehr fünfmal getroffen hat.

Diao war bereits am 1:0 nach sieben Minuten beteiligt gewesen. Sein Pressing führte zum Eigentor von Amir Rrahmani, dessen versuchter Rückspass zum Goalie im eigenen Tor landete. Zehn Minuten später führte ein Fehler von Como zum 1:1 von Giacomo Raspadori.