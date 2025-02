Der Schweizer Dan Ndoye lässt sich von den Fans von Bologna feiern Keystone

Dan Ndoye spielt in der 25. Runde der Serie A beim 3:2-Heimsieg von Bologna gegen Torino gross auf.

Keystone-SDA, sda SDA

Der Schweizer Internationale erzielte in der 20. Minute aus spitzem Winkel das 1:0 und traf in der 70. Minute per Penalty zum 2:2. Damit trug der 24-jährige Flügelspieler massgeblich dazu bei, dass Bologna wettbewerbsübergreifend zum zehnten Mal in Folge ungeschlagen blieb. Der Siegtreffer der Gastgeber in der 90. Minute war ein Eigentor von Cristiano Biraghi.

Ndoye gelang zum zweiten Mal in der laufenden Meisterschaft ein Doppelpack, nachdem er schon am 30. November gegen Venezia zweimal getroffen hatte. Insgesamt steht er bei fünf Saisontoren in der Serie A. Auch Captain Remo Freuler spielte bei Bologna durch, Michel Aebischer wurde in der 87. Minute eingewechselt.