Noah Okafor verzieht im Spiel gegen Rumänien das Gesicht. Keystone

Noah Okafor steht seinem Verein Milan zumindest in der Meisterschaftspartie am Samstagabend gegen die Fiorentina nicht zur Verfügung.

Der Stürmer hat am Dienstag im letzten EM-Qualifikationsspiel der Schweiz in Rumänien eine Sehnen-Verletzung am rechten Knie erlitten.

Bei den Mailändern stehen neben Okafor auch der ebenfalls verletzte Portugiese Rafael Leão und der gesperrte Franzose Olivier Giroud nicht zur Verfügung.

sda