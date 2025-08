Noah Okafor kritisiert die Medienberichterstattung zu seinem geplatzten Wechsel zu Leipzig. Bild: Keystone

Noah Okafor meldet seine Ambitionen bei Milan mit starken Leistungen in der Vorbereitung an – und rechnet in einem Podcast mit den Schweizer Medien ab.

Erst der Doppelpack gegen Liverpool, dann der Doppelpack und ein Assist gegen Perth Glory – Noah Okafor überzeugt in der Vorbereitung auf ganzer Linie und erhöht so seine Chancen, in der kommenden Saison für Milan aufzulaufen, nachdem er zuletzt an Napoli ausgeliehen war.

Statt in Napoli sollte Okafor zu Beginn des Jahres eigentlich in Leipzig und der Bundesliga landen. Doch der Wechsel platzt in letzter Sekunde – weil bei Okafor ein Bandscheibenvorfall festgestellt wird. «Sie sagten, dass sie sofortige Verstärkung benötigen und zu viel Geld in die Hand nehmen würden für Leihe sowie Option, wenn ich erst in sechs Wochen bereit bin», erklärt der 25-Jährige im Podcast «Say Less».

«Viele Dinge laufen in diesem Land nicht richtig»

Der gescheiterte Transfer macht Okafor zu schaffen. «Ein, zwei Tage war es schon schwierig, und insgesamt war die Zeit einfach sehr hektisch», gibt er zu. Dazu tragen die Medien ihren Teil bei, rückt doch Okafors Kleider- und Taschenwahl für die kurze Leipzig-Reise in den Vordergrund. «Okafors Protz-Auftritt endet im Fiasko», titelt etwa der «Blick».

«Ein Schweizer Medium muss doch hinter mir stehen und etwas Gutes schreiben in diesem Moment. Viele Dinge laufen in diesem Land nicht richtig, und deshalb will ich mit ihnen auch keine Interviews mehr machen», so Okafor. «Was haben sie erwartet? Dass ich alle meine Kleider in eine Ikea-Tasche packe?»

Woher die Kritik gekommen ist, ist für den 24-fachen Nationalspieler offensichtlich: «Es sind die, die eifersüchtig sind und am liebsten in meiner Position wären.»

