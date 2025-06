Verabschiedet sich Granit Xhaka schon bald von Bayer Leverkusen? Keystone

Zieht es Granit Xhaka zur AC Milan? Die Gerüchte werden immer heisser. blue Sport Experte Marcel Reif könnte sich Xhaka in Italien gut vorstellen – und macht sich Sorgen um die Entwicklung bei Bayer Leverkusen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Trotz Vertrag bis 2028 könnte Granit Xhaka Bayer Leverkusen in diesem Sommer verlassen.

Das heisseste Gerücht: Die AC Milan ist an Xhaka dran und der Nati-Captain soll bereit sein, nach Italien zu wechseln.

blue Sport Experte Marcel Reif kann sich Xhaka bei Milan sehr gut vorstellen: «Ich denke, das reizt ihn schon.» Mehr anzeigen

Im April machte das Gerücht die Runde, Galatasaray Istanbul würde intensiv um Granit Xhaka buhlen und es habe auch Gespräche gegeben. Dann sorgte der Nati-Captain höchstpersönlich für Aufregung, als er beim FCB-Abschied seines Bruders Taulant ankündigte, dass bald ein anderer Xhaka wieder in Basel sein wird.

Das heisseste Gerücht kommt nun aber aus Italien. Die AC Milan hat offenbar grosses Interesse am 32-jährigen Mittelfeldspieler, laut einem Bericht von «Sportmediaset» hat der Schweizer einem Wechsel zu den Rossoneri sogar schon zugestimmt. In Leverkusen läuft sein Vertrag aber noch drei Jahre. Will Xhaka wechseln, wird er für seinen neuen Verein also nicht ganz günstig werden.

Wo liegt Xhakas Zukunft? «Ich glaube, Xhaka hat keine Lust, den Neuanfang in Leverkusen mitzutragen», sagt blue Sport Experte Marcel Reif. «Ein neuer Goalie kommt, Tah ist weg, Frimpong ist weg, Wirtz wird auch bald weg sein. Von der alten Achse geblieben ist nur Xhaka.»

Auch Grimaldo, Hincapie und Schick könnten noch gehen. «Und der Trainer wurde auch ausgetauscht. Ich habe den Eindruck, dass Xhaka müde ist, wieder komplett neu anzufangen», so Reif. Der Nati-Captain hat kürzlich selbst durchblicken lassen, dass er nicht wirklich bereit ist für einen Umbruch.

Xhaka als Kopf des neuen AC Milan

Deshalb ist für Reif der Zeitpunkt für einen Wechsel durchaus da – trotz Vertrag bis 2028. «Wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, Xhaka geht zu Milan.» Im Gegensatz zur Bundesliga würde der Schweizer mit bald 33 Jahren in Italien auch nicht zu den älteren Spielern gehören. «In Italien kannst du sicher noch etwas länger spielen und der Stress ist auch nicht ganz so gross auf dem Platz», so Reif. «Ich denke, das reizt ihn schon.»

Allerdings steht auch Milan in einem grossen Umbruch. Nach einer schwachen Saison und nur Platz 8 in der Serie A wird es viele Wechsel geben. Mit Massimiliano Allegri ist auch ein neuer Trainer da, der bekannt ist für ultradefensiven Zerstörer-Fussball. Passt das wirklich zu Xhaka, dessen grosse Stärke die Spielgestaltung mit dem Ball am Fuss ist?

«Allegri wird sich anpassen müssen. Bei Milan kannst du nicht nur Defensiv-Fussball zeigen. Das halten die Milanisti nicht aus», sagt Reif. «Allegri hat mit Juventus grosse Zeiten erlebt. Wenn er seine Ideen anpassen kann, passt Xhaka sehr gut als Kopf einer neuen Mannschaft.» Mit dem Albaner Igli Tare ist auch ein neuer Sportchef bei Milan, der die Mannschaft nun rundum erneuern wird. Unter anderem soll Altstar Luka Modric kommen.

Wie weiter bei Leverkusen?

Und was passiert mit Leverkusen? «Da fragt man sich, was genau der Plan ist. Sie holen einen holländischen Trainer, der für attraktiven Offensivfussball steht (Erik ten Hag, Anm. d. Red.). Sie holen junge Talente, die eher ein Versprechen für die Zukunft sind», sagt Reif. «Aber die Mannschaft, die vorletzte Saison so stark war, zerfällt. Wenn jetzt auch Xhaka noch geht, dann fängst du da bei null an.»

