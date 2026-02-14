  1. Privatkunden
6. Pflichtspielsieg in Folge Sommer und Akanji gewinnen das Derby d'Italia in extremis

SDA

14.2.2026 - 22:55

Inter Mailand feierte einen bedeutenden Sieg
Inter Mailand feierte einen bedeutenden Sieg
Keystone

Inter Mailand gewinnt in der 25. Runde das Derby d'Italia gegen Juventus Turin. Für das entscheidende Tor sorgt Piotr Zielinski in der 90. Minute.

Keystone-SDA

14.02.2026, 22:55

14.02.2026, 23:00

Der Serie-A-Leader mit Yann Sommer und Manuel Akanji baut durch den 3:2-Heimsieg den Vorsprung gegenüber den fünftplatzierten Turinern auf 15 Punkte aus.

Obwohl Juventus ab der 42. Minute und der Gelb-Roten Karte gegen Verteidiger Pierre Kalulu in Unterzahl spielte, leistete der Rekordmeister starken Widerstand. Inters Goalie Sommer musste nach der Pause mehrere starke Paraden zeigen. Erst der Treffer des Polen Piotr Zielinski in der 90. Minute brachte die Entscheidung, nachdem Juventus zweimal ausgeglichen hatte.

In der ersten Halbzeit traf Juventus' Aussenverteidiger Andrea Cambiasso zweimal, zuerst ins eigene Tor und später zum 1:1. Auf den zweiten Treffer von Inter durch Pio Esposito reagierten die Gäste mit dem 2:2 von Manuel Locatelli in der 83. Minute. Erst auf den dritten Gegentreffer hatte Juventus keine Antwort mehr parat.

Manuel Akanji spielte im Zentrum der Dreierabwehr von Inter genauso durch wie Sommer, der sich sehr gute Noten verdiente.

Real Madrid – Real Sociedad 4:1

Real Madrid – Real Sociedad 4:1

YB – Winterthur 6:1

YB – Winterthur 6:1

Zürich – Luzern 1:4

Zürich – Luzern 1:4

Real Madrid – Real Sociedad 4:1

Real Madrid – Real Sociedad 4:1

YB – Winterthur 6:1

YB – Winterthur 6:1

Zürich – Luzern 1:4

Zürich – Luzern 1:4

