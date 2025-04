Riccardo Orsolini lässt Bologna gegen Inter jubeln. Bild: Imago

Inter Mailand erleidet einen Rückschlag im Kampf um den Meistertitel. Yann Sommer muss gegen Bologna spät ein Gegentor zum 0:1 hinnehmen.

Keystone-SDA SDA

Champions-League-Halbfinalist Inter Mailand war in der Serie A seit Mitte Februar ungeschlagen. Diese Serie endete am Ostersonntag. Gegen Bologna, das mit Michel Aebischer, Dan Ndoye und Remo Freuler mit drei Schweizern in der Startaufstellung agierte, kassierten die Mailänder spät ein Gegentor zur vierten Saisonniederlage in der Liga.

Riccardo Orsolini traf in der 94. Minute mit einem spektakulären Seitfallzieher, als er eine missglückte Klärungsaktion ausnutzte. Yann Sommer blieb chancenlos.

Damit hat Napoli, das am Samstag gegen Monza siegte, punktemässig wieder zu Inter aufgeschlossen. Bologna hievte sich durch den Coup gegen die Nerazzurri auf Rang 4 und damit auf einen Champions-League-Platz.

