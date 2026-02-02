  1. Privatkunden
Täter liegt im Spital Inter-Fan streckt Cremonese-Torhüter mit Böller nieder und verliert drei Finger

dpa

2.2.2026 - 09:13

Inter-Fans bewerfen Cremonese-Torhüter mit Böller

Inter-Fans bewerfen Cremonese-Torhüter mit Böller

02.02.2026

In der Serie A kommt es zu einem gefährlichen Zwischenfall. Fans von Inter Mailand werfen einen Böller auf den Torwart des Gegners. Schlimmer als den Goalie erwischt es allerdings den Täter.

,

DPA, Redaktion blue Sport

02.02.2026, 09:13

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Cremonese-Torhüter Emil Audero wird am Sonntag von einem Böller getroffen, kann aber nach kurzer Pflege weiterspielen.
  • Der Täter, ein Inter-Fan, konnte von der Polizei identifiziert werden. Offenbar hat er bei der Aktion drei Finger verloren.
  • Der Vorfall dürfte auch für Inter Mailand Folgen haben.
Mehr anzeigen

Torhüter Emil Audero vom italienischen Erstligisten US Cremonese ist von Fans von Inter Mailand mit einem Feuerwerkskörper angegriffen worden. Der Keeper ging im Heimspiel seines Teams in der 59. Minute im Strafraum zu Boden, als der Böller nur wenige Schritte von Audero entfernt einschlug. 

Nach einer Unterbrechung wurde die Partie fortgesetzt. Der Torhüter selbst stand nach einer kurzen Behandlung wieder auf und spielte weiter. Der indonesische Nationaltorwart war in der Saison 2023/24 selbst für Inter aktiv. Auch die Inter-Profis um Yann Sommer und Manuel Akanji reagierten mit grossem Unverständnis auf die Aktion der eigenen Anhänger.

Fans werfen einen Böller in Richtung des Cremoneser Torhüters Emil Audero, der zu Boden geht.
Fans werfen einen Böller in Richtung des Cremoneser Torhüters Emil Audero, der zu Boden geht.
dpa

Der Täter verliert drei Finger

Wie die «Gazzetta dello Sport» schreibt ist es der Polizei gelungen, den Täter zu identifizieren. Bei seiner gefährlichen Aktion habe er drei Finger verloren und sei anschliessend ins Spital eingeliefert worden. Dem Bericht zufolge wird er verhaftet. Im Anschluss an die Partie kam es dann am Bahnhof von Cremona auch noch zu Spannungen zwischen Ultras und der Polizei.

Weil Audero nach dem Vorfall weiter spielt, muss Inter keine Forfait-Niederlage befürchten. Inter wird aber mit Sicherheit mit einer sehr hohen Busse bestraft, zudem könnte es zu Geisterspielen kommen.

Mailand gewann das Spiel mit 2:0 und führt die Tabelle weiterhin an. Nach 23 Spieltagen hat Inter 55 Punkte auf dem Konto. Verfolger AC Mailand hat mit den Schweizern Ardon Jashari und Zachary Athekame bei einer ausgetragenen Begegnung weniger aktuell acht Zähler Rückstand auf den grossen Stadtrivalen.

