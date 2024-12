Dusan Vlahovic verhinderte mit seinem Penalty die Niederlage von Juventus Keystone

Wenige Tage nach dem Sieg in der Champions League gegen Manchester City spielt Juventus Turin in der Serie A daheim nur 2:2 gegen Venezia und verliert weiter Terrain auf die Spitzenteams.

Keystone-SDA, sda SDA

Zum vierten Mal in Folge blieb Juventus Turin sieglos. Immerhin verhinderte die Mannschaft von Trainer Thiago Motta spät die mögliche Niederlage dank einem von Dusan Vlahovic verwandelten Penalty. Zuvor hatte der Aufsteiger Venezia in der zweiten Halbzeit durch den Isländer Mikael Ellertsson und den Indonesier Jay Idzes aus dem 0:1 ein 2:1 gemacht.

Weil Leader Atalanta Bergamo (1:0 in Cagliari) und dessen erster Verfolger Napoli (3:1 in Udine) gewannen, wuchs der Rückstand von Juventus gegenüber diesen beiden Teams auf neun respektive sieben Punkte an.