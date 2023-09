Yann Sommer: «Ich habe mir den Wechsel zu Bayern gut überlegt»

Yann Sommer: «Ich habe für meine Karriere eine neue Herausforderung gebraucht» Yann Sommer spricht im zweiten Teil des grossen Interviews über die grössten Herausforderungen in seiner Karriere, sein Wechsel nach München und was er mit Inter erreichen will. 01.09.2023

Im zweiteiligen Interview blickt Yann Sommer noch einmal auf seine Zeit in Deutschland zurück und verrät, was Inter für ihn so spannend macht. Ausserdem gibt er einen Einblick über seine sportlichen Ziele, auch mit der Nati.

Fast zehn Jahre lang hütete Yann Sommer das Tor von Borussia Mönchengladbach. So beständig die Karriere des Nati-Goalies bis dahin verlief, so hektisch gestaltete sie sich in den letzten Monaten. Erst folgte im Winter der Wechsel zu Bayern als Ersatz für den verletzten Manuel Neuer. Jetzt ist er die neue Nummer 1 bei Inter Mailand.

«Innerhalb sehr kurzer Zeit hat sich alles komplett verändert», beschreibt Sommer die jüngsten Transfers auch selber. Auch wenn sein Intermezzo in München nur kurz dauerte, hat er seinen Wechsel aber nie bereut. «Ich habe mir diesen Wechsel sehr gut überlegt. Ich hätte mir auch einfach sagen können, ich bin gut hier in Gladbach, meine Komfortzone ist toll. Aber ich habe auch neue Challenges gebraucht. Ich wollte etwas Neues sehen. Das konnte ich mit Bayern München und jetzt auch mit Inter Mailand.»

Die Nummer 1 in der eigenen Hand

In Italien erwartete ihn ein Klub mit einer langjährigen Tradition, was gute Torhüter angeht. Die Erwartungen in Mailand sind entsprechend gross an den Schweizer Nati-Goalie. Dem ist sich Sommer bewusst, denn er hat sich auch diesen Wechsel sehr genau überlegt.

«Ich habe mich schliesslich dazu entschieden, die klare neue Nummer 1 bei Inter Mailand zu sein.» Mit einer Ersatz-Rolle konnte sich Sommer nie anfreunden. Und da die Bayern klar kommuniziert haben, dass Neuer wieder im Tor stehen wird, sobald er sich vollständig von seiner Verletzung erholt hat, wusste Sommer, dass sich seine Zeit in München dem Ende entgegen neigt. «Bei Inter kann ich mir die Position jetzt wieder selber erarbeiten und das will ich auch tun.»

Alles auch für die Nati

Die stetige Spielpraxis ist wahrscheinlich auch aus Sicht von Murat Yakin ein Muss, wenn Sommer in der Nati weiterhin die Nummer 1 bleiben will. Denn mit Gregor Kobel hat Sommer einen hochkarätigen Konkurrenten auf der Goalie-Position.

Und gerade weil Sommer die Nati eben auch so wichtig ist, tut er alles dafür, die Schweiz mit seinen Paraden an die nächste EM zu führen. «In der Nati ist es ist ein bisschen wie Heimkommen, weil man die Jungs schon ewig kennt. Das habe ich auch schon oft gesagt. Es ist ein Team, in dem man sich sehr wohl fühlt, in dem ich mich sehr wohl fühle.»

Das sieht man jeweils auch auf dem Platz und damit es so bleibt, wird Yann Sommer in den nächsten Wochen und Monaten weiter an den geforderten Automatismen bei Inter arbeiten, um sich bestmöglichst zu integrieren. «Der Spieltag ist dann jeweils das Highlight und da muss alles funktionieren, was man unter der Woche vorbereitet hat.»

Wenn es am Ende dann auch noch für den Meistertitel reichen soll, sind von Sommer aber wohl noch einige Glanzparaden gefordert. So weit will der Goalie aber noch nicht vorausblicken.

Der erste Teil des Interviews mit Yann Sommer wurde am Freitag veröffentlicht. In diesem spricht der Nati-Goalie über seine Ankunft in Mailand, wie er sich eingelebt hat und wie er mit seinen Kritikern umgeht.