Yann Sommer steht seinem Verein Inter Mailand vorerst nicht zur Verfügung. Der frühere Schweizer Nationaltorhüter muss wegen eines Daumenbruchs pausieren.

Wie lange Sommer ausfallen wird, haben sie bei Inter in ihrer Mitteilung nicht kommuniziert. Erfahrungen mit ähnlichen Verletzungen zeigen aber, dass er sich wohl auf eine längere Rekonvaleszenz einzustellen hat. Die Verletzung am rechten Daumen ist am Donnerstagmorgen nach Untersuchungen festgestellt worden.