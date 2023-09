«Die Stimmung im San Siro ist einfach der Wahnsinn» Yann Sommer spricht erstmals seit seinem Wechsel zu Inter Mailand über seine Ankunft, die grössten Hürden und was die Magie bei seinem neuen Klub ausmacht. 01.09.2023

Yann Sommer spricht erstmals seit seinem Wechsel zu Inter Mailand ausführlich über seine Ankunft und wie er sich in Italien eingelebt hat. Er verrät, was die Stimmung im San Siro ausmacht und wieso er sich nicht jede Form von Kritik zu Herzen nimmt.

Das Debüt von Yann Sommer bei Inter Mailand ist geglückt. Beim ersten Meisterschaftsspiel und dem 2:0-Sieg gegen Monza muss der Schweizer nur zwei Mal wirklich eingreifen und lässt am Ende kein Gegentor zu. Auch beim zweiten Spiel gegen Cagliari hält der Nati-Goalie die Null. Ein Auftakt nach Mass.

Doch bei allem sportlichen Erfolg muss sich Yann Sommer in Mailand an vieles noch gewöhnen. Vor allem an die Sprache. «Das ist das erste Mal für mich, dass ich in einem Land spiele, wo man eine andere Sprache spricht», sagt Sommer im ersten Teil des Interviews mit blue Sport. Trotz der sprachlichen Barrieren fühle er sich in Mailand aber bereits sehr wohl. «Der Klub hat mir das sehr einfach gemacht und die Mannschaft hat mich sehr schnell willkommen geheissen», fügt er hinzu.

Sprachlich hat Sommer bereits Fortschritte gemacht. «Ich verstehe sehr vieles, also ich verstehe eigentlich fast alles.» Trotzdem hat er sich bereits für einen Sprachkurs angemeldet, um sein Italienisch in den nächsten Wochen noch weiter zu verbessern.

Cagliari – Inter 0:2 Serie A, 2. Spieltag, Saison 23/24 28.08.2023

«Im Stadion ist es laut. Richtig laut»

Die Resultate stimmen also, das mit der Sprache funktioniert auch. Und auch Mailand als Stadt hat es Sommer angetan. «Alle, die Mailand kennen, wissen, was Mailand für eine tolle Stadt ist», schwärmt er. Doch trotz der positiven Eindrücke gibt er zu, dass es Zeit braucht, um sich vollständig anzuklimatisieren. «Man braucht auch dort ein wenig Zeit um das ganze private Leben zu organisieren», erklärt er.

Ein besonderes Highlight für Sommer war das erste Heimspiel im San Siro. «Es ist eine unglaubliche Stimmung in Stadion. Es ist laut. Es ist richtig laut», beschreibt er die Atmosphäre. «Das sind die Gründe, warum wir Fussball spielen. Genau das. Diese Emotionen.»

Kritik passt, wo sie angebracht ist

Die Startschwierigkeiten bei den Testspielen gegen Salzburg und Rrogozhina sind längst vergessen. Fünf Tore kassierte Sommer in den zwei Spielen und einzelne Experten waren sich bereits unsicher, ob der Schweizer tatsächlich der richtige Nachfolger für den abgewanderten André Onana ist.

Dieser Beanstandung begegnete Sommer aber äusserst gelassen. «Ich nehme Kritik ernst und bin immer offen für Kritik. Ich nehme aber nicht jede Kritik gleich ernst.» Insbesondere nach kurzer Zeit bei einem neuen Klub. «Wenn dann jemand ein Freundschaftsspiel mit einem Champions-League-Spiel vergleicht, kann ich wenig damit anfangen.»

Der zweite Teil des Interviews mit Yann Sommer findest du an diesem Wochenende hier auf blue News. In diesem dreht sich das Gespräch dann mehr um das Sportliche und die Ziele, die Yann Sommer mit Inter Mailand anpeilt.