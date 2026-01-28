Das Stadtion Hayward Field in Eugene ist das Mekka der US-Leichtathletik
Keystone
Der zweite Wettkampftag an den U20-Weltmeisterschaften in Eugene (USA) beschert dem Schweizer Team die erste Medaille. Die Siebenkämpferin Anna Pfister gewinnt mit 5850 Punkten Bronze.
Die Zürcherin steigerte ihre persönliche Bestleistung um knapp 200 Punkte. Mit einer Medaille hatte die 19-Jährige im Vorfeld nicht gerechnet. Nach Lucia Acklin, die 2024 in Lima Silber gewann, ist Anna Pfister erst die zweite Schweizer Siebenkämpferin überhaupt, die an einer U20-WM auf dem Podest stand. In der Geschichte der seit 1986 ausgetragenen U20-Titelkämpfe waren die Schweizer Farben zum 18. Mal auf dem Podest vertreten.
Auch die Sprinterin Xenia Buri lieferte mit Platz 4 im 100-m-Final eine starke Leistung ab. Die Bernerin wurde in 11,33 Sekunden gestoppt, für Bronze wären 11,27 nötig gewesen. Doch selbst ein Finalplatz an einer U20-WM ist für eine Schweizer Sprinterin zweifellos ein toller Erfolg. Die 18-Jährige erhält noch eine zweite Chance. Gemeinsam mit der 4×100-m-Staffel zählt sie in den kommenden Tagen zu den Anwärterinnen auf eine Medaille.