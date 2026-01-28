Die Zürcherin steigerte ihre persönliche Bestleistung um knapp 200 Punkte. Mit einer Medaille hatte die 19-Jährige im Vorfeld nicht gerechnet. Nach Lucia Acklin, die 2024 in Lima Silber gewann, ist Anna Pfister erst die zweite Schweizer Siebenkämpferin überhaupt, die an einer U20-WM auf dem Podest stand. In der Geschichte der seit 1986 ausgetragenen U20-Titelkämpfe waren die Schweizer Farben zum 18. Mal auf dem Podest vertreten.

Auch die Sprinterin Xenia Buri lieferte mit Platz 4 im 100-m-Final eine starke Leistung ab. Die Bernerin wurde in 11,33 Sekunden gestoppt, für Bronze wären 11,27 nötig gewesen. Doch selbst ein Finalplatz an einer U20-WM ist für eine Schweizer Sprinterin zweifellos ein toller Erfolg. Die 18-Jährige erhält noch eine zweite Chance. Gemeinsam mit der 4×100-m-Staffel zählt sie in den kommenden Tagen zu den Anwärterinnen auf eine Medaille.