Sina Frei fährt auch bei der Weltcup-Premiere der Mountainbikerinnen in La Thuile aufs Podest. Die Zürcherin wird im Short Track einzig von der Schwedin Jenny Rissveds bezwungen.

Auf 1500 m ü. M. musste Frei die schwedische Cross-Country-Weltmeisterin und Dominatorin der letzten Monate im italienischen Aostatal als erst im letzten Anstieg in der Schlussrunde als Letzte ziehen lassen. Dank ihres 2. Rangs bauten die Schweizerinnen ihre Podestserie im Short Track auf zwölf Rennen aus.

«Ich sollte glücklicher sein, als ich es im Moment des knapp verlorenen Duells um den Sieg gerade bin. Für die Gesamtwertung ist es ein ausgezeichnetes Resultat. Ich fühle mich gut und bin hungrig auf mehr», befand Frei.

20 respektive 28 Sekunden hinter dem Spitzenduo belegten Alessandra Keller und Nicole Koller die Plätze 4 und 5. Ronja Blöchlinger, vor einer Woche mit zwei 2. Rängen die beste Schweizerin am Heimweltcup in Lenzerheide, begnügte sich zwei Positionen vor Jolanda Neff mit Platz 14.