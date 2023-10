«Andri Ragettli on Tour»: Der Meister der Lüfte hebt auf blue Zoom wieder ab Der Bündner Freeskier Andri Ragettli ist Weltmeister, X-Games-Sieger und mehrfacher Weltcupsieger. Den «Meister der Lüfte» kann man auch in der kommenden Saison in der Serie «Andri Ragettli on Tour» auf blue Zoom verfolgen. 12.10.2023

Vor 10 Jahren gab Andri Ragettli sein Debüt im Weltcup, mittlerweile ist der Bündner ein Aushängeschild in der Freeskier-Szene. Eine grosse Fangemeinschaft erreicht der «Meister der Lüfte» auch in den sozialen Medien.

Auch in der kommenden Saison gewährt er uns wieder Einblicke in seinen Alltag und seine sportlichen Herausforderungen. Die fünfte Staffel «Andri Ragettli on Tour» (hier findest du auch die älteren Folgen) wird ab 12. Oktober exklusiv auf blue Zoom ausgestrahlt. Die neue Staffel umfasst acht Folgen und läuft bis im Mai 2024.

Andri Ragettli on Tour – die Daten auf blue Zoom 12. Oktober 2023 | Episode #1 | 20.00 Uhr

3. November 2023 | Episode #2 | 22.40 Uhr

1. Dezember 2023 | Episode #3 | 22.40 Uhr

12. Januar 2024 | Episode #4 | 22.40 Uhr

9. Februar 2024 | Episode #5 | 22.40 Uhr

1. März 2024 | Episode #6 | 22.40 Uhr

5. April 2024 | Episode #7 | 22.40 Uhr

3. Mai 2024 | Episode #8 | 22.40 Uhr