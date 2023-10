Bruno Kernen: «Die Schweiz wird wieder dominieren» Bruno Kernen ist zuversichtlich, dass die Schweizer Alpinen auch in der neuen Saison nicht zu schlagen sind. Auch Marco Odermatt traut er wieder grosses zu. 26.10.2023

Der Ski-Winter steht vor der Tür. Und Schweizer Fans dürfen sich erneut auf eine spektakuläre Saison freuen. Warum, verrät Bruno Kernen im Interview mit blue Sport.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweiz hat in den letzten Jahren im Skisport stark aufgeholt und gewann den Nationencup letzte Saison mit fast 3000 Punkten Vorsprung.

Bruno Kernen erwartet, dass die Schweiz auch in dieser Saison über sich hinaus wachsen wird, besonders durch Marco Odermatt.

Zum Dominator bei den Männern meint Kernen: «Er ist mental, körperlich und technisch top. Irgendwie macht er einfach etwas besser als alle anderen.» Mehr anzeigen

Von 1990 bis 2019 hat Österreich ohne Unterbruch den Nationencup gewonnen. Für Schweizer Ski-Fans eine lange Leidenszeit. Mittendrin steckte damals auch Bruno Kernen, der immerhin für vereinzelte Schweizer Höhepunkte sorgen konnte. Inzwischen hat der Wind gedreht.

«Heute haben die Österreicher grad noch Kriechmayer, der letzte Saison eine Abfahrt gewinnen konnte. Der Schweizer Verband hat da in den letzten Jahren sehr gute Arbeit geleistet», so Kernen im Gespräch mit blue Sport.

Sehr gut ist da fast noch untertrieben. Fast 3000 Punkte Vorsprung hatte die Schweiz Ende letzter Saison auf Österreich. Es war eine Machtdemonstration, zu welcher Marco Odermatt einen wesentlichen Beitrag leistete. Aber eben nicht nur. Bei den Männern und den Frauen ist die Breite in der Spitze so gross wie selten zuvor.

Wird Marco Odermatt so dominant wie letzten Winter auftreten? Imago

Wie gross ist Shiffrins Hunger?

Aus diesem Grund ist Kernen überzeugt, dass die Schweiz auch diesen Winter dominieren wird. Und an Marco Odermatt wird erneut kein Weg vorbeiführen. «Es gibt kein Argument, warum Odermatt nicht wieder den Gesamtweltcup gewinnen sollte. Er ist mental, körperlich und technisch top. Irgendwie macht er einfach etwas besser als alle anderen.»

Ähnlich schätzt Kernen auch die Fähigkeiten von Mikaela Shiffrin bei den Frauen ein. «Da stellt sich höchstens die Frage, wie motiviert sie noch ist. Wie hungrig ist sie noch, jetzt wo sie sogar Ingemar Stenmarks Langzeitrekord geschlagen hat?» Kernen hat diesbezüglich aber keine allzu grossen Bedenken.

Eine erste Kostprobe wie es um die Frühformen der beiden Dominatoren steht, wird es dieses Wochenende in Sölden geben. Spielt das Wetter mit, gehen am Samstag und am Sonntag jeweils ein Riesenslalom über die Bühne.