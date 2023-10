In Sölden hat es am Donnerstag nicht übermässig viel Schnee, aber offenbar genug, um Skirennen auszutragen. Keystone

Dem 30-Jahr-Jubiläum des Weltcup-Auftakts in Sölden steht nichts mehr im Weg. Die FIS erklärt am Donnerstag die Austragung der Riesenslalom-Rennen der Frauen und Männer am 28. und 29. Oktober für ungefährdet.

Nach der morgendlichen Schneekontrolle am Rettenbachgletscher geben die Verantwortlichen am Donnerstagmittag grünes Licht für den Saisonstart nächste Woche. Auf dem Gletscher liegt demnach trotz der im Vorfeld herrschenden überdurchschnittlich hohen Temperaturen ausreichend Schnee für die Wettbewerbe.

«Die Situation, die wir vorgefunden haben, ist hervorragend und die Organisatoren haben hervorragende Arbeit geleistet. Es gibt noch einiges zu tun, aber gemeinsam werden wir ein erfolgreiches Rennwochenende erleben», wird Markus Mayer, FIS-Renndirektor für Technik-Rennen bei den Frauen, in einer Mitteilung des Internationalen Skiverbands zitiert.

«Trotz der langanhaltenden und überdurchschnittlichen Temperaturen hat unser Team die Weltcup-Piste rechtzeitig perfekt präpariert und die Pisten für den öffentlichen Skibetrieb bereitgestellt», ergänzt Jakob Falkner, OK-Chef des Skiweltcups Sölden. «Wir freuen uns auf das 30-jährige Jubiläum und sehen uns in unserer Arbeit bestätigt.»

