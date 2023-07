Ski-Ass Henrik Kristoffersen sorgt ausnahmsweise im Sommer für Schlagzeilen. Bild: Imago

Slalom-Weltmeister Henrik Kristoffersen ist erstmals Vater. In den sozialen Netzwerken verkündet der 29-Jährige die Geburt seines Sohnes Emil Henrik Kristoffersen.

Henrik Kristoffersen und Freundin Tonje Barkenes sind bereits seit 2016 ein Paar – und seit dem vergangenen Freitag im Baby-Glück. Auf seinem Instagram-Profil verkündet der Norweger die Geburt von Emil Henrik Kristoffersen, der am 14. Juli das Licht der Welt erblickte. «Unsere Herzen sind erfüllt und wir sind unendlich stolz», schreibt der Slalom-Weltmeister.

«Noch aufregender als der zweite Lauf in Courchevel»

Die Glückwünsche lassen nicht lange auf sich warten, wobei prominente Gratulantinnen und Gratulanten auszumachen sind. Die Landsmänner Kjetil Jansrud, Atle Lie McGrath, Adrian Sejersted oder Aksel Lund Svindal melden sich ebenso zu Wort wie Loic Meillard oder Vreni Schneider.

«Wir freuen uns so für euch», reagiert auch der Account von Kristoffersens Ski-Marke «Van Deer» auf die Neuigkeiten und witzelt: «Das wird noch aufregender als der zweite Lauf in Courchevel.» Damit spielt der Ausrüster auf den sensationellen WM-Triumph im Februar an. Kristoffersen zauberte im Slalom einen perfekten zweiten Lauf ins Ziel und fuhr nach Rang 16 im ersten Lauf noch zur Goldmedaille.