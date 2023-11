Nach der Machtdemonstration folgt von Gut-Behrami die Kampfansage an die Konkurrenz

Lara Gut-Behrami triumphiert auch beim Riesenslalom in Killington. Bild: KEYSTONE

Lara Gut-Behrami distanziert die Konkurrenz beim zweiten Riesenslalom der Saison deutlich. Die Schweizerin gewinnt in Killington mit sechs Zehntel Vorsprung auf Alice Robinson. Was sie nach dem Rennen im Interview sagt, dürfte ihre Gegnerinnen aber noch mehr einschüchtern als ihre Leistungen am Berg.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lara Gut-Behrami glaubt nach dem zweiten Triumph im zweiten Riesenslalom der Saison nicht, dass wir aktuell die beste Lara Gut-Behrami Skifahren sehen.

Sie beklagt sich über längere Erholungszeiten als früher und wünscht sich, dass sie sich so schnell regenerieren würde wie vor ein paar Jahren.

Michelle Gisin und Wendy Holdener ziehen positive Schlüsse aus dem Rennen in Killington. Zudem wurden bereits Erfahrungen bezüglich Material für den Slalom am Sonntag gesammelt.

Zwei Rennen, zwei klare Siege. Ist das die beste Lara Gut-Behrami, die wir im Riesenslalom bislang gesehen haben? «Nein!», sagt die Siegerin im Interview mit SRF deutlich. «Das würde ich nicht sagen. Aber ich fühle mich sehr sicher auf dem Ski. Nach dem ersten Lauf war ich Dritte. Das war gut, aber ich habe unten einen Fehler gemacht.»

«Es ist ein wunderschönes Gefühl»

Zudem verrät sie, dass ihre Vorbereitungen durchaus besser laufen könnten. «Ich habe mehr Mühe mit vielen Sachen. Mit dem Reisen und allem», so Gut-Behrami, die das Alter zunehmend zu spüren scheint. «Ich wünschte mir gerne, dass ich so regenerieren würde wie vor ein paar Jahren.»

Was hingegen mit jedem Jahr stärker wird, ist die Erfahrung. Das weiss auch die Tessinerin. «Auf der anderen Seite fühle ich mich sicher. Das hilft mir, regelmässig im Riesenslalom schnell zu sein. Es ist das erste Mal in meiner Karriere, dass ich mit der roten Nummer ein Rennen starte und sie danach immer noch behalten darf. Es ist auf jeden Fall ein wunderschönes Gefühl.»

Dank dem zweiten Sieg im zweiten Rennen führt Lara Gut-Behrami die Riesenslalom-Wertung bereits mit 80 Punkten Vorsprung vor Federica Brignone an. Eine ganz klare Ansage an die Konkurrenz.

Holdener: «Ich wollte geiler Skifahren»

Positiv gestimmt sind nach dem Rennen in Killington auch Wendy Holdener (23.) und Michelle Gisin (14.). «Im zweiten Lauf wollte ich sicher geiler Skifahren. Ich wollte ein bisschen ohne Kopf fahren. Das hat ein paar Mal gut funktioniert, aber es gab sicher noch ein paar Rutscher zu viel», analysiert Holdener ihre Fahrt, die zum ersten Mal wieder schmerzfrei gewesen sei. «Mit dem Rücken geht es wirklich gut. Ich bin die Schmerzen losgeworden, da bin ich sehr zufrieden.»

Für Michelle Gisin ist das Resultat vor allem mental extrem wichtig. «Killington ist immer ein spezielles Rennen mit ganz speziellem Schnee. Dass ich hier mittendrin mitmischen kann, ist sicher sehr, sehr positiv. Das Resultat ist extrem wichtig für den Kopf. Dass es genau an dem Ort, wo letztes Jahr alles gekippt ist, geklappt hat, ist sehr positiv.»

Michelle Gisin fuhr in Killington auf den starken 14. Rang. Bild: KEYSTONE

Erfahrungen für den Slalom

Die 29-Jährige freut sich auf den Slalom am Sonntag. «Wir konnten viele Schlüsse aus dem Material ziehen. Wir versuchen jetzt einen guten Mittelweg zu finden, um Grip zu haben, aber den Ski trotzdem laufen lassen zu können.»

Der Slalom der Frauen startet am Sonntag um 16.00 Uhr Schweizer Zeit mit dem ersten Lauf. Auf blue News kannst du das Rennen im Liveticker mitverfolgen.