OK der Matterhorn-Abfahrt weist Vorwürfe zurück: «Haben nichts zu verstecken»

Im letzten Jahr mussten die Rennen am Matterhorn wegen Schneemangels abgesagt werden. Bild: Keystone

Nachdem Bilder von Baggern auf dem Theodulgletscher auftauchen, setzt es für die Organisatoren der Matterhorn-Abfahrt harsche Vorwürfe ab. Im Gespräch mit blue Sport spricht David Taugwalder, Medienverantwortlicher des OK, Klartext.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Aufgrund von Bauarbeiten auf dem Theodulgletscher geraten die Organisatoren der Weltcup-Rennen in Zermatt zuletzt in die Kritik.

David Taugwalder, Medienverantwortlicher des OK, weist die Vorwürfe im Gespräch mit blue Sport zurück und erklärt, dass am Gletscher kein Eis abgetragen werde.

Stattdessen sorgen die eingesetzten Bagger auf dem Gletscher für die notwendige Sicherheit. Mehr anzeigen

Im Vorfeld der Weltcuprennen in Zermatt, die ab dem 11. November zum ersten Mal stattfinden sollen, brodelt die Gerüchteküche. Auslöser für die Spekulationen sind beobachtete Bauarbeiten auf dem Theodulgletscher. «Bagger zermalmen Gletscher in Zermatt für Weltcup-Skirennen», lautet etwa die Überschrift eines Artikels von «20 Minuten», der darauf hindeutet, dass die Organisatoren illegale Arbeiten auf dem Gletscher ausführen lassen.

Was ist an den happigen Anschuldigungen dran? Auf Nachfrage von blue Sport spricht David Taugwalder, Medienverantwortlicher des Zermatter Organisationskomitees, Klartext: «Wir haben die Vorwürfe zur Kenntnis genommen und weisen diese entschieden zurück.» Man habe überhaupt nichts zu verstecken. «Die Behörden können sich ein Bild machen. Wir sind transparent», sagt Taugwalder.

Eine reine Sicherheitsmassnahme

Man habe im Laufe der Zeit den Streckenverlauf der Abfahrt, die sowohl durch die Schweiz als auch durch Italien führt, immer wieder angepasst. «Es versteht sich von selbst, dass alle Genehmigungen in beiden Ländern eingeholt wurden», so Taugwalder. Auf der Schweizer Seite seien die betroffenen Stellen allesamt in der Skisportzone.

Ausserdem kann gemäss dem Organisationskomitee keine Rede davon sein, dass der Gletscher durch die Arbeiten «zermalmt» werde. «Wir hatten tatsächlich drei Bagger für drei Wochen auf dem Gletscher im Einsatz. Es wird aber kein Eis abgetragen», erklärt Taugwalder.

Stattdessen handelt es sich um eine reine Sicherheitsmassnahme: «Es geht darum, dass man die Gletscherspalten mit Eis und Schnee auffüllt, um diese zu sichern.» Schliesslich soll das Risiko minimal sein, wenn Marco Odermatt und Co. am 11. November hoffentlich erstmals über die Matterhorn-Strecke rasen.

Mehr zur neuen Ski-Saison

Marco Odermatt: «Die Fortschritte sind nicht mehr so gross wie vor 10 Jahren.» Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt äussert sich an einer Medienkonferenz zur kommenden Ski-Saison. 06.10.2023

Lara Gut-Behrami: «Es dauert nicht mehr so lange, bis es vorbei ist» Lara Gut-Behrami äussert sich an einer Medienkonferenz vor dem Saisonstart über mögliche Rücktrittsgedanken. 06.10.2023