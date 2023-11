Maria Therese Tviberg hat sich eine schwere Knieverletzung zugezogen. imago

Bittere Nachrichten für Maria Therese Tviberg. Die Norwegerin erleidet beim Riesenslalom von Killington eine schwere Knieverletzung. Die Saison ist für die 29-Jährige damit bereits zu Ende.

«Niedergeschlagen, aber nicht besiegt. Das Knie ist kaputt und meine Saison ist vorbei. Ich gehe nach Hause für weitere Untersuchungen, um herauszufinden, wie es jetzt weitergeht», schreibt Maria Therese Tviberg zu einem auf Instagram geposteten Foto, das sie in einem Spital in Killington zeigt. Immerhin hat die Norwegerin ihr Lächeln nicht verloren.

Bei ihrem Sturz am Samstag beim Riesenslalom in den USA hat sich Tviberg eine Knieverletzung zugezogen. Die genaue Diagnose steht noch aus, die Weltmeisterin im Parallel-Rennen von 2023 in Courchevel weiss aber schon jetzt, dass sie ihre Saison schon nach vier Rennen wieder beenden muss.