Mikaela Shiffrin im Duett mit Country-Star Dierks Bentley. Instagram/@mikaelashiffrin

Mikaela Shiffrin ist ein absolutes Multitalent – und das nicht nur auf den Ski, wo die US-Amerikanerin in allen Disziplinen zu den Besten gehört. Die 28-Jährige begeistert das Publikum auch als Sängerin.

Auf einer Spendengala des US-Ski-Teams in St. Louis traute sich Shiffrin am Wochenende mit Country-Star Dierks Bentley auf die Bühne und vermochte tatsächlich auch am Mikrofon zu überzeugen. Auch wenn der US-Amerikanerin anzumerken ist, dass sie sich auf der Skipiste deutlich wohler fühlt.

Ihre Fans sind begeistert. «Gibt es denn irgendetwas, was du nicht kannst?», ist etwa in der Kommentarenspalte des Instagram-Posts zu lesen. «Du kannst einfach alles», meint eine andere Userin. Über eine Million US-Dollar wurde bei der Spendengala eingenommen.

Im Ski-Weltcup gilt es für Shiffrin in knapp einem Monat wieder ernst. Am 28. Oktober wird die Saison mit einem Slalom in Sölden eröffnet. Shiffrin, die im März den vermeintlich ewigen Weltcupsieg-Rekord von Ingemar Stenmark gebrochen hat (Shiffrin steht bei 88 Siegen), wird einmal mehr die Frau sein, die es zu schlagen gilt.