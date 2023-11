So viel Preisgeld winkt Odermatt und Co. in Zermatt

Marco Odermatt hat in der letzten Saison mächtig abgeräumt. KEYSTONE

Es soll es an diesem Wochenende endlich klappen mit den ersten Rennen am Rande des Matterhorns. Für die Fahrer geht es nicht nur um den ersten Sieg auf der neuen «Gran Becca», sondern auch um richtig viel Preisgeld.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am kommenden Wochenende finden in Zermatt die ersten Weltcup-Abfahrten statt.

Im Wallis wartet ein saftiges Preisgeld auf die Besten: Die Organisatoren schütten insgesamt 200'000 Franken aus.

Für den Sieger winkt in Zermatt ein Preisgeld von 60'000 Franken. Mehr anzeigen

Die neue Ski-Saison ist bereits wieder in vollem Gange und die besten Athleten können wieder ordentlich Geld verdienen. Odermatt kratzte in der letzten Saison an der 1-Millionen-Marke und hat mit seinen Leistungen rund 941'200 Franken kassiert.

Will er diese Marke in diesem Jahr überbieten, dürfte es ihm in die Karten spielen, wenn die beiden Abfahrten in Zermatt stattfinden. Gemäss «Blick» werden pro Rennen insgesamt 200'000 Franken ausgeschüttet. Für den Sieger winken satte 60'000 Franken. Nur im prestigeträchtigen Rennen in Kitzbühel (Ö) verdient der Sieger mit 96'000 Franken mehr als in Zermatt.

Diese Summen gelten für die anstehenden Rennen der Männer und die der Frauen in zwei Wochen. Einen zusätzlichen Bonus von 50'000 Franken erhält, wer beide Rennen am Wochenende gewinnt. Es gibt also genügend Ansporn für Odermatt und Co., die erste Austragung in Zermatt für sich zu entscheiden.

Das Preisgeld der Schweizer*innen in der letzten Saison

🇨🇭 Top-10: Schweizer Preisgeld-Jägerinnen Lara Gut-Behrami – 314'230 Fr.

Wendy Holdener – 256'450 Fr.

Corinne Suter – 145'250 Fr.

Jasmine Flury – 85'250 Fr.

Michelle Gisin – 62'155 Fr.

Joana Hählen – 52'650 Fr.

Priska Nufer – 21'025 Fr.

Camille Rast – 16'750 Fr.

Aline Danioth – 11'480 Fr.

Andrea Ellenberger – 9900 Fr. Mehr anzeigen