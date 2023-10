Marco Odermatt lässt es beim Après-Ski krachen

Marco Odermatt bereitet sich derzeit mit Hochdruck auf die Ende Oktober beginnende Ski-Saison vor. Der Überflieger der vergangenen Saison unterhält seine Fans aber schon vor dem ersten Ernstkampf.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Marco Odermatt rührt im Auftrag von Schweiz Tourismus die Werbetrommel für die Schweiz als spassige Winterdestination.

So zeigt der Ski-Star zum Beispiel, wie hierzulande Après-Ski geht. Siehe Video oben.

Erreichen will Schweiz Tourismus vor allem die jüngeren Generationen, wobei das Thema Nachhaltigkeit grossgeschrieben wird. Mehr anzeigen

Schweiz Tourismus lancierte am Montag eine internationale Werbekampagne für die bevorstehende Wintersaison. In der Hauptrolle steht der weltweit beste Skifahrer der vergangenen Saison. «Skistar Marco Odermatt zeigt, wie Schweizer Winter geht», schreibt Schweiz Tourismus in der Medienmitteilung.

Die Kampagne zielt darauf ab, besonders einer jungen Generation den Schweizer Winter näherzubringen. In verschiedenen Videoclips zeigt der 26-jährige Nidwaldner, wie man den Winter in unseren Bergen – auf und neben der Piste – geniessen kann.

Schweiz Tourismus schreibt dazu: «Mit dem Klimawandel werden die Winter kürzer, zudem ändern sich die Bedürfnisse und Vorlieben der Gäste – mitunter fehlen so künftige Generationen auf den Pisten und im Schnee. Als Antwort darauf positioniert Schweiz Tourismus (ST) die Schweiz für die Wintersaison 2023/2024 erneut als spassige Winterdestination für junge Leute, gerade auch mit Interesse an nachhaltigeren Ferien.»

So sollen die Gäste mit attraktiven Angeboten dazu motiviert werden, ihre Winterferien nachhaltig mit dem Zug und den öffentlichen Verkehrsmitteln zu verbringen. Und spassig soll es eben auch sein, zum Beispiel beim Après-Ski (Siehe Video am Anfang des Artikels). Dass Odermatt weiss, wie man feiert – und deshalb ein authentischer Botschafter ist –, das ist spätestens seit seinem Abfahrts-Triumph bei der WM in Courchevel im vergangenen Februar bekannt …

Es geht bald wieder los

Unsereins hätte natürlich am meisten Spass, wenn Marco Odermatt auch in der kommenden Saison Sieg um Sieg einfahren würde – egal ob in der Schweiz oder anderswo. Die erste Chance auf Punkte gibt es am 29. Oktober in Sölden. Im Riesenslalom gilt Marco Odermatt als absoluter Topfavorit auf den Sieg.