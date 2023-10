«Es wird immer anstrengender im Alter», sagt Lara Gut-Behrami nach ihrem Sieg beim Riesenslalom in Sölden. Mit dem Triumph zieht die 32-Jährige mit Rekordsiegerin Tina Maze gleich. Doch ehe es so weit war, verspürte die Schweizerin am Start zusätzlichen Druck.

Hier geht es zum Artikel.