«Mit meinem Fehler könnte ich im Krankenhaus liegen»

Lara Gut-Behrami scheidet im Schlussdrittel der WM-Abfahrt in Saalbach aus. KEYSTONE

Der alpine Ski-Sport hat eine neue Weltmeisterin: Breezy Johnson heisst die strahlende Siegerin. Lara Gut-Behrami atmet nach ihrem Ausscheiden auf, Enttäuschung macht sich bei Priska Ming-Nufer breit.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lara Gut-Behrami scheidet bei der WM-Abfahrt in Saalbach aus. Kurze Zeit verschwindet sie aus den TV-Bildern. Nach ihrem Aus gibt sie Entwarnung: «Es geht mir gut.»

Corinne Suter ist mit Rang 7 beste Schweizerin – und ist damit zufrieden. Weniger zufrieden ist Priska Ming-Nufer. «Ich bin enttäuscht», hält sie nach ihrem 21. Rang fest.

Ebenfalls eine Medaille verpasst Lindsey Vonn, die sich für Landsfrau Weltmeisterin Breezy Johnson freut. Vonn macht sogleich eine Kampfansage: «Ich werde nächste Saison stärker sein.» Mehr anzeigen

Die Abfahrt bei der Ski-WM in Saalbach ist Geschichte. Keine Schweizerin kommt an die Zeit von Weltmeisterin Breezy Johnson heran.

Lara Gut-Behrami schafft es nach einem Fehler im Schlussdrittel nicht ins Ziel. «Es geht mir gut», versichert die Tessinerin bei «SRF» nach der Schrecksekunde. «Ich bin mit dem Schnee nicht zurechtgekommen. Ich hatte die Passage nicht gut interpretiert.» Was letzlich genau passiert war, weiss Gut-Behrami nicht. «Es geht alles so schnell. Das Wichtigste ist, dass ich noch gesund bin.» Bei «RSI» hält sie fest: «Mit dem Fehler, den ich heute gemacht habe, könnte ich im Krankenhaus liegen, also beschwere ich mich nicht.»

Gut-Behrami richtet den Fokus nach fünf Ski-Tagen hintereinander nun der Erholung. Beim Riesenslalom am kommenden Donnerstag wolle sie wieder voll angreifen.

Enttäuschung bei Ming-Nufer, positives Fazit bei Suter

Sichtlich unzufrieden ist Priska Ming-Nufer nach ihrem 21. Rang. Sie verliert auf Johnson 2,6 Sekunden. «Ich bin enttäuscht. Heute wollte es nicht sein», so die 32-Jährige bei «SRF».

Positiver fällt das Fazit von Corinne Suter aus. «Ich bin zufrieden.» Die Schwyzerin ist mit ihrem siebten Platz beste Schweizerin. Auf das Podest fehlen ihr rund vier Zehntelsekunden. «Ich weiss nicht, warum ich viel Zeit verloren habe. Es muss im letzten Drittel gewesen sein», analysiert Suter bei «SRF».

Das Rennen heute war für sie «ein Schritt in die richtige Richtung». Dass es noch nicht ganz nach vorne reiche, sei ihr bewusst.

Breezy Johnson mehr als nur dabei

Ganz nach vorne reichte es für Breezy Johnson. Die Amerikanerin mit der Startnummer 1 überflügelt mit ihrer Fahrt alle. «Es ist unglaublich, verrückt und aufregend», erzählt die frischgebackene Weltmeisterin bei «SRF». Johnson erzählt von einem Geschehnis am Morgen vor dem Rennen. Sie machte sich auf dem Handy die Notiz: «Es ist ein Privileg, Rennen fahren zu dürfen. Dabei zu sein und zu verlieren ist besser, als gar nicht dabei zu sein.»

Und nun war sie dabei und gewinnt dabei auch noch. Ein Fakt, den der Speedtrainer des US-Teams Alexander Hödlmoser womöglich zu einer neuen Körperverzierung zwingt. «Mein Trainer hat gesagt, wenn wir gewinnen, macht er sich ein Tattoo.» Johnson fügt mit einem Grinsen an: «Ich habe ihm gesagt: Alex, beginn besser schon mal darüber zu denken, was du dir machen willst.»

Vonn mit Kampfansage

Über die Zukunft denkt auch Lindsey Vonn nach. Mit ihrer Fahrt ist sie «happy». Die Rückkehrerin fährt mit 1,96 Sekunden Rückstand auf Landsfrau Johnson auf den 15. Platz. Ihren Blick richtet sie aber schon unmittelbar nach dem Rennen nach vorne. «Ich werde nächste Saison stärker sein», sagt Vonn bei «SRF». Im Kopf sei sie bereit, für den kommenden, olympischen Winter wolle sie am Material arbeiten.

