18-jähriges Ski-Talent stirbt bei Trainings-Unfall in Val d'Isère

Margot Simond (18) verstarb am Donnerstag bei einem Training in Val d'Isère. Bild: FFS/X

Die 18-jährige französische Skifahrerin Margot Simond ist am Donnerstag beim Training für den Ski-Event Red Bull Alpine Park in Val d'Isère verstorben. Das teilt der französische Skiverband mit. Die Unfallursache ist noch unklar.

Redaktion blue Sport Tobias Benz

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die 18-jährige französische Skifahrerin Margot Simond ist beim Training für den Red Bull Alpine Park in Val d’Isère tödlich verunglückt.

Die Unfallursache ist noch unklar. Der Event wurde daraufhin abgesagt. Mehr anzeigen

«Die Skisportbewegung hat vom tragischen Tod der jungen, aufstrebenden Wettkämpferin Margot Simond (Skiausschuss Savoyen – Sportclub Les Saisies) erfahren, der sich am 24. April 2025 in Val d'Isère ereignete», schreibt der französische Skiverband am Donnerstagabend auf X.

Man sei tief betroffen und traurig über den Tod von Margot und wolle «ihrer Familie und ihren Angehörigen das tiefste Mitgefühl aussprechen und ihnen in dieser besonders schweren Zeit die volle Unterstützung zusichern.»

Le mouvement sportif du ski a appris le décès tragique de Margot Simond, jeune compétitrice en plein devenir (Comité de ski de Savoie - club des sports des Saisies) survenu le 24 avril 2025 à Val d'Isère.



La Fédération Française de Ski, le Comité de ski de Savoie, le club des… pic.twitter.com/hkeGKIfh4O — FFS - Fédération Française de Ski (@FedFranceSki) April 24, 2025

Gemäss Medienberichten verstarb die 18-Jährige während eines Trainings für den Ski-Event Red Bull Alpine Park. Zum Unfallhergang ist bisher wenig bekannt. Ein Notarzt soll unmittelbar nach dem Unfall vor Ort gewesen sein. Der Versuch, die junge Athletin wiederzubeleben, sei jedoch erfolglos geblieben. An einem Weltcup-Rennen hat Simond nie teilnehmen können.

Red Bull Alpine Park wurde vom französischen Olympiasieger Clément Noël konzipiert. Der Event, der vom 24. bis 27. April in Val d'Isère hätte stattfinden sollen, wurde nun abgesagt.