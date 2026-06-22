Val d’Isère wird bei den Olympischen Winterspielen 2030 in den französischen Alpen eine zentrale Rolle übernehmen. Das IOC heisst diese Änderung gut.

Val d'Isère darf sich 2030 olympisch in Szene setzen, so wie Lindsey Vonn in dieser Aufnahme vom vergangenen September.

Wie das Internationale Olympische Komitee (IOC) per Communiqué mitteilte, hat das Exekutivkomitee die überarbeitete Karte der Austragungsorte bestätigt und damit den renommierten Wintersportort offiziell in das olympische Konzept aufgenommen. Val d’Isère wird einen Teil der alpinen Skirennen ausrichten und erweitert damit die bisherige Verteilung der alpinen Entscheidungen in den französischen Alpen.

Die nun bestätigten Anpassungen markieren einen deutlichen Kurswechsel gegenüber der Bewerbung für die Spiele. Damals sollten die Skirennen ausschliesslich in Courchevel und Méribel stattfinden. Méribel gehört nun nicht mehr zum olympischen Plan, während Val d’Isère einen Teil der Wettbewerbe übernimmt. Das IOC bewertet die Änderungen als Beitrag zur sportlichen Qualität, zur organisatorischen Effizienz und zur langfristigen Tragfähigkeit der Spiele.

Neben der Aufnahme von Val d’Isère billigte das IOC weitere Anpassungen. So wird das Eissportzentrum von Nizza nach Lyon verlegt. Zudem bestätigte das Exekutivkomitee die niederländische Arena Thialf in Heerenveen als Austragungsort für die Eisschnelllauf-Wettkämpfe.