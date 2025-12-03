  1. Privatkunden
Erneute Programmänderung Abfahrt in Beaver Creek nun doch am Donnerstag

SDA

3.12.2025 - 18:36

Marco Odermatt startet am Donnerstag zu seiner ersten Abfahrt in diesem Winter.
Marco Odermatt startet am Donnerstag zu seiner ersten Abfahrt in diesem Winter.
Keystone

Die Weltcup-Abfahrt der Männer in Beaver Creek findet nun doch bereits am Donnerstag statt.

Keystone-SDA

03.12.2025, 18:36

03.12.2025, 18:44

Wie die FIS bekannt gab, führten die neuesten Wettervorhersagen zur Umstellung im Programm für die Rennen im US-Bundesstaat Colorado.

Ursprünglich waren in Beaver Creek vier Wettbewerbe – Abfahrten am Donnerstag und Freitag, ein Super-G am Samstag und ein Riesenslalom am Sonntag – geplant gewesen. Wegen der unzureichenden Schneelage wurde in der Vorwoche die für Donnerstag angesetzte Abfahrt gestrichen.

Nach aktuellem Stand starten die Männer in Beaver Creek am Donnerstag zur Abfahrt (19.00 Schweizer Zeit), am Samstag zum Super-G (18.30) und am Sonntag zum Riesenslalom (17.00 und 20.00). In Stein gemeisselt ist dieses Programm aber noch nicht. Am Donnerstagmorgen Ortszeit gibt es das nächste Update zum Super-G.

Die beiden Speedrennen finden in verkürzter Version statt, mit rund zehn Sekunden weniger Fahrzeit.

Videos aus dem Ressort

Lara Gut-Behrami: «Ob ich noch Rennen fahren kann, weiss ich erst nächstes Jahr»

Lara Gut-Behrami: «Ob ich noch Rennen fahren kann, weiss ich erst nächstes Jahr»

Lara Gut-Behrami hat sich das Kreuzband im linken Knie gerissen und verpasst den Rest der Saison, die ihre letzte hätte sein sollen. Bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt spricht sie über ihre Diagnose und den weiteren Verlauf.

28.11.2025

Niels Hintermann: «Bei Krebs ist egal ob du Pöstler, Bänker oder Skifahrer bist﻿»

22.10.2025

Niels Hintermann: «Bei Krebs ist egal ob du Pöstler, Bänker oder Skifahrer bist﻿»

22.10.2025

Anuk Brändli: «Ich bin ab und zu etwas verpeilt»

21.11.2025

Anuk Brändli: «Ich bin ab und zu etwas verpeilt»

21.11.2025

Lara Gut-Behrami: «Ob ich noch Rennen fahren kann, weiss ich erst nächstes Jahr»

Lara Gut-Behrami: «Ob ich noch Rennen fahren kann, weiss ich erst nächstes Jahr»

Niels Hintermann: «Bei Krebs ist egal ob du Pöstler, Bänker oder Skifahrer bist﻿»

Niels Hintermann: «Bei Krebs ist egal ob du Pöstler, Bänker oder Skifahrer bist﻿»

Anuk Brändli: «Ich bin ab und zu etwas verpeilt»

Anuk Brändli: «Ich bin ab und zu etwas verpeilt»

«Das letzte Jahr war so hart …». Ihre Schwester starb mit 19 auf der Skipiste – nun tritt Lucrezia Lorenzi zurück

«Das letzte Jahr war so hart …»Ihre Schwester starb mit 19 auf der Skipiste – nun tritt Lucrezia Lorenzi zurück

«Eine absolute Frechheit». Das erste Training in Beaver Creek löst hitzige Diskussionen aus

«Eine absolute Frechheit»Das erste Training in Beaver Creek löst hitzige Diskussionen aus

Im Schatten von Odermatt. Alexis Monney lässt die Taten für sich sprechen

Im Schatten von OdermattAlexis Monney lässt die Taten für sich sprechen