Marco Odermatt startet am Donnerstag zu seiner ersten Abfahrt in diesem Winter. Keystone

Die Weltcup-Abfahrt der Männer in Beaver Creek findet nun doch bereits am Donnerstag statt.

Keystone-SDA SDA

Wie die FIS bekannt gab, führten die neuesten Wettervorhersagen zur Umstellung im Programm für die Rennen im US-Bundesstaat Colorado.

Ursprünglich waren in Beaver Creek vier Wettbewerbe – Abfahrten am Donnerstag und Freitag, ein Super-G am Samstag und ein Riesenslalom am Sonntag – geplant gewesen. Wegen der unzureichenden Schneelage wurde in der Vorwoche die für Donnerstag angesetzte Abfahrt gestrichen.

Nach aktuellem Stand starten die Männer in Beaver Creek am Donnerstag zur Abfahrt (19.00 Schweizer Zeit), am Samstag zum Super-G (18.30) und am Sonntag zum Riesenslalom (17.00 und 20.00). In Stein gemeisselt ist dieses Programm aber noch nicht. Am Donnerstagmorgen Ortszeit gibt es das nächste Update zum Super-G.

Die beiden Speedrennen finden in verkürzter Version statt, mit rund zehn Sekunden weniger Fahrzeit.

