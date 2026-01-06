  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nach Tragödie im Wallis Adelboden und Wengen verstärken vor Ski-Highlights die Kontrollen

SDA

6.1.2026 - 09:17

Tausende Ski-Fans verfolgen jeweils die Rennen in Adelboden.
Tausende Ski-Fans verfolgen jeweils die Rennen in Adelboden.
Keystone

Die Berner Oberländer Gemeinden Adelboden und Lauterbrunnen wollen im Hinblick auf die bevorstehenden Ski-Weltcuprennen in Adelboden und Wengen nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana die Sicherheit ihrer Gastrobetriebe überprüfen.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue Sport

06.01.2026, 09:17

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Vor den Weltcup-Rennen in Adelboden und Wengen werden Gastrobetriebe stärker kontrolliert.
  • Nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana wird auch das Rahmenprogramm angepasst.
  • Nachtlokale vor Ort wegen Sicherheitsbedenken zu schliessen, ist allerdings nicht möglich.
Mehr anzeigen

Die Ski-Rennen in Adelboden und Wengen locken Jahr für Jahr Tausende Skifans an. Rund um die Rennen werden jeweils ausgelassene Partys gefeiert. Doch in diesem Jahr stellt sich die Frage, ob solche Festaktivitäten angebracht sind. Denn nach Adelboden kommen die Ski-Fans schon nächstes Wochenende. Gemeinderatspräsident Willy Schranz sagte am Montag gegenüber Schweizer Radio SRF, mit der Tragödie von Crans-Montana im Kopf sei die Gemeinde gefordert und werde die kommenden Tage nutzen und Lokalitäten im Dorf prüfen.

«Wir schauen, dass alles in Ordnung ist, damit so etwas nicht eintreffen kann», sagte Schranz. Die Aufgabe der Gemeinde sei es, Fehler zu vermeiden, Barbetreiber zu sensibilisieren und mit ihnen darüber zu sprechen, ob sie für die Sicherheit der Gäste alles getan hätten.

Weiter sagt Schranz: «Es wird ganz sicher andere Rennen geben als in den vergangenen Jahren. Man muss einen Unterschied spüren. Beispielsweise werden bei der Musikwahl sicher auch Änderungen vorgenommen. Das Geschehene muss man jeden Tag bedenken.»

Ski-Star kennt Lokal bestens. Slalom-Ass Marc Rochat war einen Tag vor dem Inferno in der Unglücksbar

Ski-Star kennt Lokal bestensSlalom-Ass Marc Rochat war einen Tag vor dem Inferno in der Unglücksbar

Christian Haueter, der Geschäftsführer der Rennen in Adelboden, hat bereits angekündigt, dass man das Rahmenprogramm umgestalten werde. «Wir möchten der schweren und tragischen Situation Rechnung tragen.» An den Renntagen sind auch Gedenkmomente geplant, zudem richtet die Evangelische Allianz Adelboden in der Kapelle im Boden auf dem Weltcup-Gelände einen Ort der Stille ein.

Barbetreiber in der Verantwortung

Karl Näpflin, Gemeinderatspräsident von Lauterbrunnen, zu der der Weltcup-Austragungsort Wengen gehört, will am Montag im Gemeinderat diskutieren, was zu tun sei. Näpflin erklärte gegenüber Radio SRF, dass die Gemeinde ein Auge auf die Gastrobetriebe und die Nachtlokale haben werde und diese mindestens dazu auffordere, dass alle den eigenen Betrieb nochmals kontrollierten, ob wirklich alles sicher sei.

Tragödie in Crans-Montana VS. Letzte Kontrolle der Inferno-Bar fand 2019 statt

Tragödie in Crans-Montana VSLetzte Kontrolle der Inferno-Bar fand 2019 statt

Barbetreiber müssten beispielsweise schauen: «Sind brennbare Materialien vorhanden? Sind die Garderoben entsprechend ausgerüstet?» Und das Wichtigste sei, dass Fluchtwege gut signalisiert und frei seien. Lauterbrunnens Gemeinderatspräsident warnte zudem davor, mit Feuer und Kerzen zu hantieren.

Laut SRF wurde Näpflin von mehreren Seiten aufgefordert, die Nachtlokale vor Ort wegen Sicherheitsbedenken zu schliessen. Das dürfe die Gemeinde nicht, aber sie werde genauer hinschauen, so Näpflin.

Crans-Montanas Ski-Community gedenkt den Opfern

Crans-Montanas Ski-Community gedenkt den Opfern

Nach dem Brand-Inferno von Crans-Montana gedenkt die Ski-Community den Opfern mit einem Herz auf den Pisten.

05.01.2026

Meistgelesen

«Wir rufen einige Wochen vor der Kontrolle an»
«Es gibt nur einen Weg, wie es Gerechtigkeit für die Opfer gibt»
Skisprung-Zoff ums Material – und zu grosse Penisse

Videos aus dem Ressort

United-Fan: «Bitte nicht Maresca. Der ist noch langweiliger als Amorim»

United-Fan: «Bitte nicht Maresca. Der ist noch langweiliger als Amorim»

Auf den Strassen von Manchester sind die Stimmen zur Entlassung von Trainer Ruben Amorin ziemlich einhellig. Zu seinen möglichen Nachfolgern sind die Meinungen geteilt.

06.01.2026

Fiala erzielt seinen nächsten NHL-Treffer

Fiala erzielt seinen nächsten NHL-Treffer

06.01.2026

Kyrgios: «Tennis lag mir zu Füssen – jetzt will ich einfach ein guter Entertainer sein»

Kyrgios: «Tennis lag mir zu Füssen – jetzt will ich einfach ein guter Entertainer sein»

Nick Kyrgios sieht sich vor seinem Comeback auf der ATP Tour nicht unter Druck.

05.01.2026

United-Fan: «Bitte nicht Maresca. Der ist noch langweiliger als Amorim»

United-Fan: «Bitte nicht Maresca. Der ist noch langweiliger als Amorim»

Fiala erzielt seinen nächsten NHL-Treffer

Fiala erzielt seinen nächsten NHL-Treffer

Kyrgios: «Tennis lag mir zu Füssen – jetzt will ich einfach ein guter Entertainer sein»

Kyrgios: «Tennis lag mir zu Füssen – jetzt will ich einfach ein guter Entertainer sein»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Doppelsieg in Kranjska Gora. Shiffrin adelt Rast: «Wenn nur die ganze Welt verstehen könnte …»

Doppelsieg in Kranjska GoraShiffrin adelt Rast: «Wenn nur die ganze Welt verstehen könnte …»

Katze für Coup?. Noa Szollos holt die ersten Weltcup-Punkte für Israel – und gewinnt kuriose Wette

Katze für Coup?Noa Szollos holt die ersten Weltcup-Punkte für Israel – und gewinnt kuriose Wette

Double in Kranjska Gora. Rast überflügelt Shiffrin: «Nach Semmering hatte ich sicher noch Hunger»

Double in Kranjska GoraRast überflügelt Shiffrin: «Nach Semmering hatte ich sicher noch Hunger»