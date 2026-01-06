Tausende Ski-Fans verfolgen jeweils die Rennen in Adelboden. Keystone

Die Berner Oberländer Gemeinden Adelboden und Lauterbrunnen wollen im Hinblick auf die bevorstehenden Ski-Weltcuprennen in Adelboden und Wengen nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana die Sicherheit ihrer Gastrobetriebe überprüfen.

Keystone-SDA, Redaktion blue Sport SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Vor den Weltcup-Rennen in Adelboden und Wengen werden Gastrobetriebe stärker kontrolliert.

Nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana wird auch das Rahmenprogramm angepasst.

Nachtlokale vor Ort wegen Sicherheitsbedenken zu schliessen, ist allerdings nicht möglich. Mehr anzeigen

Die Ski-Rennen in Adelboden und Wengen locken Jahr für Jahr Tausende Skifans an. Rund um die Rennen werden jeweils ausgelassene Partys gefeiert. Doch in diesem Jahr stellt sich die Frage, ob solche Festaktivitäten angebracht sind. Denn nach Adelboden kommen die Ski-Fans schon nächstes Wochenende. Gemeinderatspräsident Willy Schranz sagte am Montag gegenüber Schweizer Radio SRF, mit der Tragödie von Crans-Montana im Kopf sei die Gemeinde gefordert und werde die kommenden Tage nutzen und Lokalitäten im Dorf prüfen.

«Wir schauen, dass alles in Ordnung ist, damit so etwas nicht eintreffen kann», sagte Schranz. Die Aufgabe der Gemeinde sei es, Fehler zu vermeiden, Barbetreiber zu sensibilisieren und mit ihnen darüber zu sprechen, ob sie für die Sicherheit der Gäste alles getan hätten.

Weiter sagt Schranz: «Es wird ganz sicher andere Rennen geben als in den vergangenen Jahren. Man muss einen Unterschied spüren. Beispielsweise werden bei der Musikwahl sicher auch Änderungen vorgenommen. Das Geschehene muss man jeden Tag bedenken.»

Christian Haueter, der Geschäftsführer der Rennen in Adelboden, hat bereits angekündigt, dass man das Rahmenprogramm umgestalten werde. «Wir möchten der schweren und tragischen Situation Rechnung tragen.» An den Renntagen sind auch Gedenkmomente geplant, zudem richtet die Evangelische Allianz Adelboden in der Kapelle im Boden auf dem Weltcup-Gelände einen Ort der Stille ein.

Barbetreiber in der Verantwortung

Karl Näpflin, Gemeinderatspräsident von Lauterbrunnen, zu der der Weltcup-Austragungsort Wengen gehört, will am Montag im Gemeinderat diskutieren, was zu tun sei. Näpflin erklärte gegenüber Radio SRF, dass die Gemeinde ein Auge auf die Gastrobetriebe und die Nachtlokale haben werde und diese mindestens dazu auffordere, dass alle den eigenen Betrieb nochmals kontrollierten, ob wirklich alles sicher sei.

Barbetreiber müssten beispielsweise schauen: «Sind brennbare Materialien vorhanden? Sind die Garderoben entsprechend ausgerüstet?» Und das Wichtigste sei, dass Fluchtwege gut signalisiert und frei seien. Lauterbrunnens Gemeinderatspräsident warnte zudem davor, mit Feuer und Kerzen zu hantieren.

Laut SRF wurde Näpflin von mehreren Seiten aufgefordert, die Nachtlokale vor Ort wegen Sicherheitsbedenken zu schliessen. Das dürfe die Gemeinde nicht, aber sie werde genauer hinschauen, so Näpflin.