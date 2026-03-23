Aicher oder Shiffrin, wer holt den Gesamtweltcup und schnappt sich Odermatt die 4. Kugel?

Beim Weltcup-Finale in Lillehammer fallen die letzten Entscheidungen der alpinen Ski-Saison. Für Marco Odermatt geht es dabei um eine besondere Marke: Der Nidwaldner könnte zum dritten Mal in Serie vier Kristallkugeln in einem Winter gewinnen.
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
- Beim Weltcup-Finale in Lillehammer stehen noch die Technik-Rennen an, für das sich jeweils nur die besten 25 Fahrerinnen und Fahrer qualifiziert haben.
- Marco Odermatt hat die Kugeln in der Abfahrt, im Super-G und im Gesamtweltcup bereits gewonnen und kann im Riesenslalom mit einem Podestplatz noch eine weitere holen.
- Auch im Männer-Slalom geht es noch um die Kugel – bei den Frauen sind dagegen sämtliche Entscheidungen gefallen.
Im norwegischen Lillehammer stehen am Weltcup-Finale der alpinen Skifahrer noch die technischen Disziplinen an. Für das Finale haben sich jeweils nur die 25 besten Fahrer*innen in der jeweiligen Disziplin qualifiziert. Ein Nachrücken für verletzte Athlet*innen gibt es nicht.
Während bei den Frauen die kleinen Kugeln in den technischen Disziplinen schon vergeben sind, geht es bei den Männern im letzten Rennen noch um alles.
24. März: Riesenslalom Männer
Der Kugel-Stand
Im Riesenslalom könnte sich Marco Odermatt zum dritten Mal in Serie seine vierte Kugel im gleichen Winter sichern. Doch der Nidwaldner muss dafür im letzten Rennen der Saison nochmals liefern: Fährt er aufs Podest, gehört die Riesen-Kugel zum fünften Mal am Stück ihm. Erster Verfolger ist Olympiasieger Lucas Pinheiro Braathen. Theoretisch könnte sich auch Loïc Meillard den Disziplinensieg noch holen.
Die Schweizer haben sich für das Weltcup-Finale qualifiziert
- Marco Odermatt (1.)
- Loïc Meillard (3.)
- Luca Aerni (11.)
- Thomas Tumler (17.)
25. März: Riesenslalom Frauen
Der Kugel-Stand
Julia Scheib hat sich mit ihrem Sieg in Are die Riesenslalom-Kugel gesichert. Camille Rast liegt dahinter auf Rang 2.
Die Schweizerinnen haben sich für das Weltcup-Finale qualifiziert
- Camille Rast (2.)
- Vanessa Kasper (22.)
- Wendy Holdener (24.)
25. März: Slalom Männer
Der Kugel-Stand
Im Männer-Slalom hat Atle Lie McGrath die Nase vorn vor seinem guten Jugendfreund Braathen. Die beiden dürften die Kugel unter sich ausmachen, Clément Noël und Henrik Kristoffersen haben bloss noch Aussenseiter-Chancen.
Die Schweizer haben sich für das Weltcup-Finale qualifiziert
- Loïc Meillard (7.)
- Tanguy Nef (10.)
- Daniel Yule (20.)
- Giuliano Fux (Junioren-Weltmeister)
24. März: Slalom Frauen
Der Kugel-Stand
Mikaela Shiffrin holt sich überlegen einmal mehr die Slalom-Kugel. Dahinter liegen mit Camille Rast und Wendy Holdener gleich zwei Schweizerinnen.
Die Schweizerinnen haben sich für das Weltcup-Finale qualifiziert
- Camille Rast (2.)
- Wendy Holdener (3.)
- Eliane Christen (17.)
- Melanie Meillard (19.)
Gesamtweltcup Männer
Mit riesigem Vorsprung holt sich Marco Odermatt zum fünften Mal in Serie den Gesamtweltcup. Vor den letzten zwei Rennen der Saison liegt er 668 Punkte vor Lucas Pinheiro Braathen.
Gesamtweltcup Frauen
Der Gesamtweltcup wird wohl erst im letzten Rennen der Saison entschieden. Derzeit liegt Herausforderin Emma Aicher noch 45 Punkte hinter Shiffrin. Die Ski-Queen hat die Vorteile aber auf ihrer Seite, vor allem im Slalom ist die Amerikanerin schliesslich kaum zu schlagen.