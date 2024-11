Russi tobt: «Wirkt so, dass nicht mal die FIS selber überzeugt ist»

Neffiompeiss40

Für die Sicherheit wurde ja der Airbag entwickelt, wie beim Autofahren auch, also was ist dagegen ein zu wenden? Wenn es darum geht Unfälle möglichst klein zu halten (Verletzungsrisiko) sollte man das eben auch machen. Im Nachhinein sagen sich alle.....wieso hat man da nichts dagegen unternommen. Gewinnen um alles in der Welt ist das eine, unverletzt bleiben das andere. Was nützt es wenn man schwerstbehindert ist wegen eines solchen Unfalls ? Ja, er war so ein guter Rennfahrer.........war......... und jeztzt ?............