Steht Lara Colturi vor einem erneuten Nationenwechsel? Bild: Keystone

Ski-Talent Lara Colturi will offenbar wieder für Italien an den Start gehen und den albanischen Verband verlassen. Nur kommt dieser dem Wunsch der 18-Jährigen nicht nach – und soll für Colturis Verbleib offenbar in die Tasche greifen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lara Colturi will gemäss Medienberichten einen Nationenwechsel vollziehen und wieder für Italien an den Start gehen.

Der albanische Verband will die 18-Jährige aber nicht einfach so ziehen lassen. Verbandspräsident Elvis Toci erklärt in einem Interview: «Wir verfolgen unsere eigenen Interessen.»

Um den Abgang Colturis zu verhindern, will Albanien offenbar gar tief in die Tasche greifen. Mehr anzeigen

Zweite im Slalom von Gurgl, Zweite im Riesenslalom von Kranjska Gora und Dritte im Riesenslalom von Are – Lara Colturi schreibt im abgelaufenen Weltcup-Winter Ski-Geschichte und fährt für Albanien die ersten Podestplätze überhaupt ein. Waren es zugleich die letzten?

Colturi will den albanischen Verband offenbar verlassen und künftig wieder für Italien an den Start gehen. Den umgekehrten Weg ging sie 2022, als sie einen Nationenwechsel vollzog und dies ohne die Zustimmung des italienischen Verbandes tun konnte, weil sie noch nicht 16 Jahre alt war. Und weil Mutter Daniela Ceccarelli aufgrund eines Engagements als Trainerin den albanischen Pass erlangte und diesen auch für ihre Tochter beantragen konnte.

«Ohne Albanien wäre sie nicht die Athletin, die sie jetzt ist»

Der erneute Wechsel zurück zu Italien gestaltet sich aber komplizierter. Der albanische Verband kommt Colturis Wunsch gemäss Medienberichten bisher nicht nach und kämpft um einen Verbleib der talentierten Technikerin. «Wir verfolgen unsere eigenen Interessen», sagt Verbandspräsident Elvis Toci in einem Interview mit dem TV-Sender Top Channel und erklärt: «Ohne Albanien wäre sie nicht die Athletin, die sie jetzt ist, obwohl sie zuvor in Italien ausgebildet wurde.»

Toci ist sich allerdings bewusst, dass der albanische Verband finanziell nicht mit Italien mithalten kann. Zumindest bisher. Denn wie Toci ankündigt, will man für Colturis Verbleib in die Tasche greifen: «Premierminister Edi Rama hat uns eine Finanzierung in Höhe von 300'000 Euro zugesichert.»

Colturis Team äussert sich bisher nicht zur Thematik. Auf Anfrage von blue News sagt Manager Andrea Cappelletti: «Der albanische Verband ist an der Sache dran und in den Medien. Wir sind nicht in der Position, einen Kommentar abzugeben.» Der Antrag für einen Nationalwechsel muss bis zum 1. Mai bei der FIS eingereicht werden. Willigt der albanische Verband bis dahin nicht ein, müsste Colturi bei einem Wechsel ein ganzes Jahr pausieren und würde ihre FIS- und Startlisten-Punkte verlieren.